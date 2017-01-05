洛阳：“双倍增”开局之年捷报传

开栏语

刚刚过去的2017年，是我市创新主体、创新平台“双倍增”行动的开局之年。这一年，我市不断健全政策强化引导，创新主体培育你追我赶，创新平台建设风生水起，创新“生力军”不断巩固壮大。洛阳日报今起开设《大力实施“双倍增”行动着力集聚创新资源》栏目，聚焦“双倍增”行动给我市创新发展带来的深刻变化，敬请关注。

创新驱动，国之大势，洛阳自不落后。市委书记李亚强调，要大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，着力集聚创新资源。

在“双倍增”行动推动下，去年，我市新增创新主体1102家，完成全年目标的275%，较2016年增长2.27倍；新增创新平台396个，完成全年目标的152%，较2016年增长1.63倍，全面超额完成全年目标任务。创新主体、创新平台增速位居全省前列，打造了独具洛阳特色的“双倍增”行动品牌，成为我市创新驱动发展的一抹亮色。

高位谋划，政策红利加速释放

没有创新主体，科技创新就是无源之水；没有创新平台，人才会聚就是空中楼阁。正因此，2016年年底，我市高位谋划了“双倍增”行动，提出以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台、公共技术服务平台建设为主攻方向，实施创新平台倍增。在我市九大体系60个重大专项中，“积极实施创新主体、创新平台‘双倍增’行动，打造全省最具活力的创新高地”被列为现代创新体系8个重大专项之首，力度空前。

支持“倍增”，政策先行。去年以来，我市依据《关于构建现代创新体系的指导意见》，先后配套出台了《洛阳市培育创新型企业实施办法》等科技创新扶持奖励政策47项，形成了“1+3+N”政策体系，实施“普转科、科升高、高企提升”三大计划，实行国家、省、市创新主体和创新平台梯度培育，极大地调动和激发了一线科技创新的积极性。

“在资金支持下，我们服务小微企业搞创新的动力更足了。”洛阳国家大学科技园董事长任慧宏有感而发。在去年年初被列入国家级科技企业孵化器后，根据我市《关于支持洛阳市小微企业创业创新加快科技企业孵化器发展实施办法(试行)》，这家科技园区如约收到了200万元的奖励资金。

真金白银，重奖尖兵。在政策激励下，全市创新主体、创新平台申报数量均实现成倍增长，支持创新、实践创新的热情空前高涨！

强化培育，年度目标超额完成

日前，洛阳北方玻璃技术股份有限公司再次创造了玻璃钢化设备最大加工尺寸的世界纪录——20米长、3.5米宽。

前进的步伐，不只体现在新产品研发上。随着“双倍增”行动主体平台培育的深入推进，该企业去年成功入围省级创新龙头企业。

不仅是洛阳北玻，“飘红”的数据已遍布“双倍增”行动一线。

去年，我市新增创新主体1102家，各项指标均创历史新高。其中，新增省级创新龙头企业12家，总数增至20家，占全省的1/5，完成全年目标任务的240%，同比增长150%；新增高新技术企业107家，总数达到337家，完成全年目标任务的178%，同比增长118%；新增科技小巨人企业5家，完成全年目标任务的250%，实现“零的突破”；新增省级科技型中小企业936家，总数达到2371家，新增数量占全省近半数，同比增长142%。

去年，我市新增创新平台396个，新增数量位居全省前列。其中，新增国家级平台11个，完成全年目标任务的550%，同比增长38%；新增省级工程技术研究中心等省级研发平台97个，新增数量位居全省前列，完成全年目标任务的323%，同比增长142%；新增市级工程技术研究中心等市级研发平台288个，同比增长58%。

“双倍增”行动“开门红”完美呈现，正为河洛大地积聚更多转型升级新动能！

乘势再上，主体平台质量齐升

不创新不行，创新慢了也不行。

今年，我市将在“双倍增”行动中持续完善工作机制，推动新一轮举措落地，助力更多平台和主体跑出创新“加速度”。

推动一批高水平创新主体强势崛起——

建设高新技术企业培育库，引导企业建立研发投入预算管理制度，加速科技成果就地转化，力争入库企业超过300家，力促科技企业“科升高”；壮大科技型中小企业集群，引导企业加大研发投入力度，落实企业研发费用加计抵扣政策，对企业研发费用给予财政补助，提升企业创新能力，力争科技小巨人(培育)企业达100家、省级科技型中小企业达2500家。

推动一批高质量创新平台快速涌现——

主动融入国家科技企业孵化器管理服务体系，建设提升20个创新创业载体，重点推动洛阳863软件孵化器申报国家级科技企业孵化器；在优势产业领域推进大中型工业企业研发平台全覆盖，支持轴研科技等申报国家级国际合作基地、黎明院等申报国家级企业技术中心、七二五所等申报国家级技术创新中心，支持鹏起实业等30家企业建设省级研发平台，支持凯迈电子等5家企业牵头组建省级产业技术创新战略联盟。

百尺竿头须进步，十方世界是全身。随着“双倍增”行动的稳步推进，“洛阳创新”成色更足、后劲更大，必将为我市加快建设中原城市群副中心城市、打造带动全省发展新的增长极提供新支撑，作出新贡献！（洛阳日报记者 张锐鑫 李冰 通讯员 张炜）