城建提升

2017年10月19日，新建成通车的新街跨洛河桥。2017年，一大批市政民生工程竣工投用，城市建设日新月异

时光飞逝。转眼间，我们又走进新的一年。

回眸2017，那些开拓与进取、坚守与感动、温暖与美好，在本报记者的镜头中都曾留下光影。今天，让我们用图片盘点河洛大地的2017，回眸奋进的脚印，蓄积前行的激情。

这一年，洛阳以迎接党的十九大，学习、宣传、贯彻党的十九大精神为工作主线，完善提升洛阳打好“四张牌”、推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的顶层设计，加快建设副中心、打造全省增长极，坚持以人民为中心，科学规划决胜全面小康、建设现代化洛阳的目标蓝图，努力实现更平衡更充分的发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断提高群众获得感、幸福感、安全感，一幅幅五彩斑斓的改革发展画卷铺展开来——

“一中心六组团”城市发展战略稳步推进，以古城快速路一期为代表的一批城建项目建设完成，地铁1号、2号线相继开工，居者心怡、来者心悦的现代化城市加速崛起；“565”现代产业体系加快构建，自贸区、自创区建设活力四射；以历史文化和山水资源为依托，保护传承文化根脉，推进文化旅游产业转型升级；天更蓝、山更绿、水更清，生态文明建设成效显著，小游园“次第开放”古都街头，城市品位不断提升；一系列节会惠民举措，赢得点赞多多。

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新时代，河洛大地焕发出前所未有的蓬勃生机，展现出前所未有的光明前景。

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划的关键一年，对加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标和加快建设副中心、打造全省增长极尤为重要。站在新的历史起点上，我们有信心完成目标任务，并努力走在全省、全国的前列。

奋斗者用脚步丈量时间；实现伟大梦想，我们砥砺前行。（洛阳日报记者 曾宪平 梅占国 潘郁 鲁博 常世峰 刘冰 文/图）