构建协同发展的现代产业体系—— 2017年洛阳经济社会发展成就回眸之九

去年5月，我市举办第二届洛阳国际机器人暨智能装备展览会 （资料图片）

增强发展新动力、培育新的增长点，是构建现代产业体系的核心任务。

市委书记李亚强调，产业是经济建设的核心和城市发展的基础。“十三五”时期，洛阳要实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快推进“9+2”工作布局，就必须明方向、定措施，加快构建现代产业体系。

回首2017年，全市产业结构更趋优化，动能转换持续加快，质量效益稳步提升，全市经济社会呈现发展好于2016年、质量好于预期、支撑作用显著提升、大事要事实现突破、人民生活得到改善等显著特点。

新变化：产业结构迎来历史性转折

昨日上午，在龙门石窟验票处，游客不需要出示纸质门票，也不需要手机扫码验证，只需看着摄像头“刷脸”，即可1秒入园。

从发布“智能云大数据管理平台”，到上线“智能刷脸入园小程序”，去年以来，龙门石窟不断探索行业的创新与变革，通过大数据，提升了景区的服务和营销能力。

视线转回到洛龙区。

奇虎360暨洛阳景安IDC云计算产业园项目一期1万平方米数据中心2万台服务器已投用。

中国移动中原大数据云计算中心项目目前已具备提供1.2万台服务器的装机能力，满载后可提供100万亿次计算能力。

大项目云集，给我市经济社会发展带来了新动力、新活力。

党的十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

打造中西部地区大数据产业基地，是我市加快构建现代产业体系的重大专项之一。

跨境电商、共享经济等新技术、新业态、新模式亮点频现，人工智能、大数据、互联网等关联行业快速增长——去年，我市现代服务业迎来前所未有的发展机遇。

一批传统项目成功转型，一批签约项目陆续落地，一批在建项目快速推进——去年，我市现代服务业建设展露勃勃生机。

量变引发质变，服务业的一马当先，带来的是洛阳产业结构的嬗变。

去年前三季度，全市服务业增长11.6%，同比提高0.2个百分点，居全省第二位。服务业增加值占全市生产总值的比重为46.4%，比上一年同期提高2.1个百分点；对全市生产总值增长的贡献率为57.9%，高于第二产业贡献率19.7个百分点。服务业继续发挥经济增长的主引擎作用。

市发改委相关负责人表示，去年以来，全市规模以上工业利润增速有望连续8个月居全省第一，预计全年将实现“三产超二产”，我市产业结构有望迎来“二三一”向“三二一”的历史性转变。

新成就：现代产业体系迸发活力

2017年，我市一大批重大项目陆续开工建设。

总投资45亿元的中国石化洛阳分公司炼油结构调整项目，通过新建和改造部分装置，形成每年1000万吨的加工能力。该项目建成投用后，洛阳石化产品结构将得到进一步优化，生产能力得到提升，也意味着洛阳建设中西部地区最大的高端石油化工产业基地迈出了坚实的步伐。

主导产业是经济发展的基石。以做大做强为目标，以提升创新能力为动力，加快淘汰落后生产能力，改造提升传统产业，提高国际国内市场竞争力，打造高端产业集群。洛阳石化的转型，是我市主导产业发展的一个特写镜头。

总投资150亿元的银隆新能源洛阳产业园项目，是我市近年成功引进的投资规模大、市场前景好、技术水平高的重点项目之一。该项目建成后，我市新能源及新能源汽车产业的产业规模和发展水平都将取得历史性突破，加快推进我省产业转型升级。

新兴产业是经济发展新的增长点。以发展壮大为目标，加强开放协同合作，不断完善提升产业链条，为转型升级和跨越发展增添活力。银隆的落地，是我市积极培育新兴产业的一个生动样本。

作为国家老工业基地和历史文化名城，我市已具有门类较为齐全、部分领域优势明显的产业基础，但也存在主导产业效益较差、新兴产业规模不大、特色产业特而不优等突出问题。

在立足现有基础、把握未来走势、广泛征求意见的基础上，市委、市政府提出加快构建“五强六新五特”现代产业体系。

蓝图指引方向，实干成就梦想。

一年来，产业结构持续优化。战略性新兴产业、现代服务业，正成为产业主体和核心动力。

一年来，竞争能力大幅提升。先进装备制造业、新材料、电子信息、高端石化、旅游、机器人及智能制造、新能源等七大千亿级产业集群正加速崛起。

一年来，质量效益明显改善。中信重工、一拖集团、洛阳LYC等企业，经济效益持续提升，盈利能力显著提升。

一年来，创新能力显著增强。截至去年11月，全市高新技术产业增加值539.7亿元，同比增长15.7%。

“十三五”时期，是洛阳爬坡过坎、转型跨越、蓄势崛起的关键阶段。坚持传统产业改造升级和新兴产业培育壮大“双轮驱动”，坚持城区经济与县域经济“双向发力”，坚持高端制造业与高端服务业“双高引领”，坚持国有经济和民营经济“双赢并进”。让传统产业加快转型、新兴产业加速发力、发展动能更加强劲，这就是我市产业发展要走的路子。

新机遇：产业竞争力持续增强

省第十次党代会赋予洛阳“建设全国重要的现代装备制造业基地”的重要使命。作为我省唯一的机器人及智能装备产业基地，我市的机器人及智能装备产业发展备受关注。

产业规模不断壮大、核心技术取得突破、优势产品加快培育、对外合作成效显著、载体建设不断加快——截至目前，全市共有130余家企业及科研院所开展了机器人及智能装备相关产品的研发及生产。

在机器人及智能装备产业快速发展的进程中，是一家家企业的聚沙成塔、华丽转身。

中信重工自主研发的履带式机器人平台、水下机器人平台等，广泛应用于消防、市政排水管网巡查等多种领域和特殊环境。

航空工业光电所实现了智能巡检机器人、AGV(自动导引运输车)、两轮平衡车等机器人及配套系统产业化，成为教育部和国家体育总局唯一指定的机器人训练器材检定中心。

鸿元轴承的交叉圆柱滚子轴承、谐波减速器等机器人专用轴承，已实现向ABB、沈阳新松等知名企业批量供货，占据国内80%的市场份额。

机遇源自产业的基础。

我市正积极创建国家军民融合创新示范区。近年，我市形成了以中国空空导弹研究院、航空工业洛阳电光设备研究所、中船重工七二五所等军工企业和科研单位为核心，以民营中小企业为补充的专业化军民融合配套协作生产体系，产品覆盖航空航天、船舶舰艇、导弹修理等诸多领域。

2017年，总规模500亿元的省军民融合产业投资基金落户洛阳，总规划面积6.9平方公里的洛阳市军民融合产业园启动建设，我市“军转民、民参军”空间巨大、前景广阔。

机遇更源于发展的潜力。

我市大力实施“引金入洛”工程，持续深化银政企战略合作。去年以来，我市积极培育壮大地方金融主体，大力引进域外金融机构，积极创新金融产品，不断完善金融服务体系，持续优化金融生态环境。去年前三季度，全市金融业实现增加值194.2亿元，同比增长9.8%，高于全市GDP增速0.9个百分点，占GDP的比重为6.3%、较2016年同期提高0.2个百分点。

捷报频传，精彩继续。

产业结构持续向高端化、服务化、现代化方向优化，产业竞争能力和质量效益同步增长，产业创新能力和可持续性显著增长。从“产业”到“现代产业体系”的进化路上，洛阳大步向前！（洛阳日报记者 李迎博）