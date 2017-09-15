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伊滨区新添5处小游园 附近市民来这遛弯儿吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-03 08:33

　　景石雕塑

　　商觚雕塑

　　核心提示

　　新的一年，对于家住伊滨区高铁大道二号小区的宋怀灵、赵秋菲、高凤菊3位老人来说，最值得高兴的事儿就是家门前有了小游园，结伴儿遛弯儿再也不愁没去处。

　　去年年底前，伊滨区新添5处小游园，让许多人享受到了家门前的绿色福利。

　　体验小游园里能遛弯儿还有公厕很方便

　　搬进舒适、敞亮的新房，宋怀灵、赵秋菲、高凤菊都说，现在的居住条件比以前好太多了，但在家门前的小游园“落户”前，3位老人也有发愁的事儿——没地方遛弯儿。

　　“以前住在村里，每天吃罢早饭，我总要喊上左邻右舍出去遛弯儿。”在搬进安置小区前，66岁的高凤菊一直住在伊滨区李村镇申明村。

　　高凤菊说，在小游园建成前，他们每天遛弯儿的路线，就是顺着马路边的人行道，从自己所住的小区走到伊河大桥，累了就坐在桥头的石墩上歇一歇。

　　如今，步行15分钟左右就能到小游园。“俺仨现在每天来小游园遛3次弯儿，累了，就坐在座椅上歇歇脚。旁边还有公厕，上厕所的问题也解决了。”宋怀灵高兴地说。

　　改变绿化带“升级”为游园，空地“变身”为城市雨水收集花园

　　去年年底前，伊滨区多个安置小区及学校周边生活区新添5处小游园。其中的4处小游园，在“升级”前是人行道两侧的封闭绿地，它们分别是——

　　高铁大道二号小区游园：该游园位于高铁大道北侧基础绿化带内，西起光武大道，东至李村大街。

　　高铁大道三号小区游园：该游园位于高铁大道北侧基础绿化带内，西起东棘街，东至方楼街。

　　王府路游园(四号小区游园)：该游园位于王府路南侧基础绿化带内，西起光武大道，东至李村大道。

　　玉泉街游园：该游园位于玉泉街西侧，洛阳师范学院对面基础绿化带内。

　　伊滨区交通市政局局长苏峰表示，在改造提升前，这4个区域均为人行道两侧的封闭绿地，景色虽美，却无法满足周边居民的休闲需求。如今，这些小游园里新建了园路、广场、廊架、亭子、公厕等，还安装了座椅、体育器材、果皮箱等便民设施。部分小游园内，还建有免费的羽毛球场供市民使用。

　　5处小游园中，面积最大的一处，是位于提驾庄街与白塔路交叉口东北角的核心区海绵城市广场游园。改造提升前，这是一块三面临居住小区、一面临学校的空地；如今，该游园除了能满足周边学校及小区市民赏绿、休闲需求，还成了一个面积近3万平方米的城市雨水收集花园。

　　“核心区海绵城市广场游园里的多条园路，都铺设有透水混凝土颗粒，它能迅速吸收雨水。该游园西南高，东北低，所有雨水可通过管网流入东北角的收集池。经过净化，这些雨水还将被二次利用，用于游园内的绿植喷灌。”苏峰说。

　　亮点景观小品各具特色，为小游园景致添趣味

　　在5处小游园走了一圈，记者发现，各具特色的景观小品是小游园的一大亮点。它们的存在，为游园景致增添了趣味。

　　●@雕塑：该雕塑位于高铁大道二号小区游园内。最近在朋友圈走红的@雕塑就是它。值得一提的是，这座采用不锈钢拉丝板材质的雕塑，就像一面镜子，能随着天空颜色的改变变换颜色。

　　●“飞碟”座椅：这些座椅位于高铁大道二号小区游园内。座椅顶部为内置光伏电板的白色圆形“飞碟”，“飞碟”一圈还带有可旋转式灯带。每当夜幕降临灯带亮起时，站在周边小区的楼上望过去，它们好似一个个来自外太空的飞碟。

　　●景石雕塑：该雕塑位于高铁大道三号小区游园内，材质为景石与不锈钢相结合，很有新意。

　　●“山峦”座椅：该座椅位于高铁大道二号小区游园内，形态似山峦，搭配绿植环绕的景色，甚是谐调。

　　“高铁大道沿线的游园以新时代为主题，‘飞碟’座椅、@雕塑等景观小品主要体现高铁时代和信息时代两个元素；王府路游园(四号小区游园)以记住乡愁为主题,设置有乡愁主题景墙；玉泉街游园则以礼仪之邦为主题,设置有商觚雕塑。”苏峰说。

　　市城市管理局副局长赵保平表示，这些景观小品各具特色，为游园景致添趣味，也诠释了伊滨区科技新城的定位。

　　今年，伊滨区内还将有5处小游园落户，它们分别位于吉庆路与东棘街交叉口(2处)、科技大厦周边、开元大道与孝文大道交叉口及开元大道与开拓桥交叉口。

　　市城乡一体化示范区管委会相关负责人说，自2016年以来，我市大力推进街头小游园建设，打造15分钟生态圈，为了让更多市民早日享受到“300米见绿、500米见园”的城市生态环境，今后伊滨区内所有绿化带宽度在20米以上的道路，都将配备小游园。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 薛宏涛/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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