“爱分享”的“布姐” 献爱心的联盟

从吉利区西霞院街道西霞社区到洛阳市儿童福利院，一共40多公里，对于“布姐”来说，这段路再熟悉不过了。

前两天，“布姐”和志愿者带着1400片纸尿裤，驱车到福利院看望孩子们。

出发前，“布姐”掏出手机，麻利地拍了几张照片，用心地把此次公益活动的内容编成长文，发在微信朋友圈里：“12月‘爱分享计划联盟’启程，经过和洛阳市儿童福利院工作人员沟通，决定本月给福利院送纸尿裤、奶粉和米粉……福利院现有600多名脑瘫残障儿童，生活均不能自理，每日需要大量纸尿裤，希望大家一起献爱心，感恩有爱，感恩同行！”

“支持布姐！”“支持‘爱分享’联盟！”很快，“布姐”的手机响个不停，一批爱心微信红包“刷屏”……

“布姐”名叫郭红，今年48岁，是吉利区西霞院街道西霞社区党支部书记、主任。她个子不高、声音沙哑、满面笑容。相比她的本名，郭红更喜欢别人叫她“布姐”：“那是我多年来做公益活动的网名。”

2011年年底，郭红曾到洛阳市儿童福利院参加一个公益活动。“福利院的孩子们生活不能自理，每天需要大量纸尿裤，很多孩子都‘湿着裤子’。我心疼极了。”提到这件事，郭红嘴角在颤抖。

回家后，郭红立刻动员丈夫张备战一起献爱心。她以“布姐”为网名，把在市儿童福利院的所见所闻动情地写了下来。很快，一些爱心人士主动联系郭红，捐款买纸尿裤。

2012年年初，第一批纸尿裤被郭红和爱心人士送到了福利院。孩子们开心地笑着，伸手牵起郭红的衣角。不知是哪个孩子稚嫩的一声“谢谢阿姨”，立刻融化了郭红的心。她说：“我当时就下决心，这辈子一定要把公益做下去，让更多人参与进来！”随着公益活动影响越来越大，“布姐”和大家成立了“爱分享”志愿联盟。

郭红所在的西霞社区，有25名党员。多年的社区工作经验让她明白，依靠党员能更好地把公益活动开展下去。郭红把许多党员和社区热心人发展为“爱分享”志愿联盟成员。

社区退休干部王元福喜爱书法和珠心算，他在社区“四点半课堂”里当起了老师，每天带着孩子们练习书法、珠心算；老党员李虎自愿到辖区实验小学门口疏导交通，被亲切地称作“治安校长”；听闻辖区大学生张源(化名)家庭困难、面临失学，郭红发动社区党员和志愿者，为其捐助3000多元，解了燃眉之急……

“只要能帮到有需要的群众，我们啥都干。”郭红说，目前，“爱分享”志愿联盟已经有6支志愿服务队近300名志愿者，他们以西霞社区为“圆心”，每个月都在社区、街道乃至全市范围开展公益活动，画出了一个大大的“爱心圆”。

从福利院归来后，郭红又忙着整理活动的照片、文字记录。在略显卡顿的电脑中，数百个文件夹整齐排列，在数不清的公益活动照片中，满是受助者的笑容。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 卢晓敏 张朝阳）