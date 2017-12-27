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洛阳理工学院“牵手”上海应用技术大学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-03 08:28

　　昨日，作为豫沪教育合作重要项目之一，洛阳理工学院与上海应用技术大学签署合作协议，双方将在应用型人才培养、学科专业建设、科研等方面开展全方位合作。

　　去年5月，省教育厅与上海市教委签订教育战略合作协议，双方决定建立高校结对合作模式，选定部分高校开展探索试点，在学科建设、人才培养、科研创新、管理研讨等具体方面进行交流合作。其中，洛阳理工学院和上海应用技术大学的合作是我市唯一合作项目。

　　根据合作协议，师资和管理方面，双方将组织管理干部、专家学者团，进行交流挂职或短期培训，选派骨干教师到对方重点学科、优势专业或重点实验室开展访学，双方聘请的高层次人才适度共享；学科专业建设上，双方依托自身学科专业优势，协助对方加强学科专业建设，上海应用技术大学指导洛阳理工学院开展硕士点学位申报工作；人才培养上，双方支持二级教学单位建立友好合作关系，在相同或相近专业开展合作，共建网络课程，并在具备条件的学科专业联合培养全日制硕士研究生，洛阳理工学院选定若干专业作为上海应用技术大学研究生重要生源基地；科研与社会服务方面，双方所属各类实验室、实验实训中心、科技创新平台、大型教学科研仪器设备等相互开放，鼓励科研团队深度合作，共同申报省部级以上科技项目、科技成果奖。（洛阳日报记者 常书香 洛阳网见习记者 徐文波 通讯员 赵燕昌）
[ 责任编辑：席倩倩]
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