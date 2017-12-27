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洛阳电动车开始上牌照了？公安部门这样说……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-03 08:31

　　车牌上装有防盗芯片

　　核心提示

　　家住洛龙区安乐镇新村的王先生反映，有人在村里设点为电动车安装车牌，收费79元，他想知道该项业务的合法性。

　　《洛阳晚报》记者走访得知，给电动车安装车牌的是一家物联网公司，该公司跟公安部门合作开展此项业务。昨日，安乐派出所民警称确有此事，不过基于自愿原则，不允许强制安装，居民可根据自身需求考虑是否安装。

　　现场设点给电动车上牌，他们非警务人员而是企业员工

　　前两天，王先生发现有人在村里支起帐篷，设点给电动车安装车牌，费用为79元。“这些车牌都是‘豫C’开头。”王先生说，他想知道市区是否都在推广该业务，是不是骗人的，希望记者关注此事。

　　1月1日下午，记者来到现场看到一顶印有“警察”字样的帐篷，3名工作人员正在给村民办理电动车上牌的业务，其中一名女性工作人员负责收费、登记、发放车牌与防盗芯片，另外两个人身穿有“特勤”字样的制服，他们负责安装车牌与防盗芯片。车牌绿底白字，长约20厘米，宽约10厘米，而防盗芯片是椭圆形的，比较小。

　　工作人员说，他们是一家物联网公司的员工，已在新村待了3天，每天能给100辆左右电动车上牌。“电动车装上防盗芯片，一旦被盗，他们可根据定位系统进行技术搜寻。”该工作人员说，若最终找不回来车，车主可获得一定金额的赔偿，具体情况还要问公司领导。

　　公司洛龙区现在是试点，此项业务将在其他区开展

　　随后，记者联系到这家物联网公司的负责人姜先生。他说，他们当前开展的是电动车防盗登记备案业务，是跟我市公安部门进行合作的，该业务现处于试行阶段，目前主要在洛龙区开展。

　　姜先生说，所收费用主要包含材料费、防盗装置费、保险费、后期运行维护费等，合计120元，试行期间优惠价79元。车主在办理完相关手续后，工作人员会在车主的电动车上安装车牌与防盗芯片，并对车主的个人信息、电动车型号等进行统一登记备案。一旦电动车被盗，他们能通过后台系统很快查到车辆行驶轨迹，便于警方侦破案件。

　　他说，若电动车在被盗60天内找不回，车主可获得赔偿，一年以内的电动车可获得1200元赔偿，超过一年的可获得600元赔偿。两三个月前，该业务已在新安县开展，市区现在刚开始，接下来会在涧西区、西工区等地开展。

　　警方确系警方跟企业合作开展，居民可自愿参加

　　此项业务是否得到我市公安部门的支持？对此，安乐派出所相关科室工作人员说，该公司跟我市公安部门有一定合作，目前，对方已与洛龙派出所、古城派出所、安乐派出所等合作开展此项业务。

　　他说，现在居民家中的电动车增多，被盗风险相应增大，而车上一般未安装防盗装置，加之不法分子会把被盗车辆改装得面目全非，因此车一旦被盗，追缴被盗车辆会有一定难度。如今，该物联网公司的相关技术，除了对电动车能起到一定防盗作用，对于警方追缴被盗车辆也能有一定帮助。

　　该工作人员强调，电动车防盗登记备案不是强制性的，完全是自愿的，居民可根据自身需求考虑是否安装车牌与防盗芯片。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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