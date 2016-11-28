洛阳市环卫部门：24小时战备 确保出行安全

昨日，市环卫部门下发恶劣天气应急预案，将根据天气变化及时开展除雪除冰工作，确保最短时间恢复市容秩序。

市环卫部门相关负责人介绍，城市道路除雪以机械除雪为主、人工除雪为辅，合理使用融雪剂，坚持属地管理，实行统一领导，最大限度减少积雪对交通的影响。按照预案，降雪前，环卫部门所有雪铲车将安装调试到位，雪铲车、破冰机、装载机驾驶员按每车2人配置，确保除雪过程中人停车不停。

“我们已进入24小时战备状态，各城市区已组织人工或机械布撒设备。”该负责人介绍，根据天气变化，将及时对高架路、桥梁、陡坡、十字路口、过街天桥及公交站台布撒融雪剂。

按照预案，遇到雨夹雪天气，环卫部门将组织人工直接清除；当道路积雪达到2厘米时，雪铲车全部上路作业，按照“先主干道，后次干道，再人行便道”的顺序开展作业，保障机动车通行，率先清除公交站台等人员活动场所积雪，确保行人出行安全。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 张珞）