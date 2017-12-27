乡里娃范梦蛟：在校寄宿比家美

漂亮的读书角、崭新的宿舍、叠放整齐的被褥、24小时供应热水、饭菜每天不重样……对新安县正村镇白墙小学五(3)班女生范梦蛟来说，现在的学校生活幸福满满。

加强农村寄宿制学校建设是加快推进“9+2”工作布局奋斗目标的必然要求，是打赢教育脱贫攻坚战的精准措施，也是促进均衡发展、实现教育公平的现实需要。2017年，我市通过突出重点、分类实施，加快推进该项工作。

农村寄宿制学校建设给乡里娃带来哪些实惠？元旦前夕，记者来到新安县正村镇白墙小学进行采访。

“现在学校吃住条件特别好，开展活动可多，老师对我们也很关心，感觉在学校吃住比家里还美！”谈起半年多来的寄宿生活，范梦蛟腼腆的脸上洋溢着笑容。

范梦蛟的家在正村镇上坡村，距离学校3公里。由于爷爷和父亲先后患病，她家被认定为建档立卡贫困户。父母一年四季在外务工，10岁的范梦蛟只好和年迈的爷爷奶奶一起生活。

在五年级之前，范梦蛟在村里的上坡小学就读。学校没有食堂、宿舍，范梦蛟每天都要步行回家吃饭、睡觉。

去年秋季开学，寄宿制学校白墙小学新校区正式投入使用，辐射周边8个行政村，全校一至五年级703名学生，有170名在校寄宿。新校舍的投用，让孩子们告别了建于20世纪80年代的老校舍，宿舍条件大为改观，学校食堂“明厨亮灶”，吃饭不用再到附近的正村二中趁灶；厕所改造成水冲式，距离宿舍不到50米。

学生宿舍内，被褥、床单、牙刷、牙膏、洗脸盆、毛巾等生活用品统一由镇政府免费向孩子们发放。一二年级的小孩子刚开始寄宿不适应，女孩子不会梳头，学校就实行宿舍混编，让高年级孩子帮助低年级孩子梳头、叠被子。为了让寄宿的孩子们不孤独、不想家，学校给每个宿舍配备一名生活老师，生活老师和孩子们一起吃住，陪他们读书、写作业、做游戏。

一年级寄宿生高雨欣的妈妈姬园园说，原先老学校位置偏僻，旧房又矮又潮湿，学校设备陈旧。儿子上小学赶上了好时候，不仅住进了新学校，生活自理能力也提高了很多，她也因此能腾出时间到县城打工挣钱，“孩子交给学校，很放心”。

和姬园园一样开心的，还有范梦蛟。

自从寄宿在学校后，她不仅享受到建档立卡贫困家庭孩子每学年1800元的寄宿生活补贴和营养餐补贴，而且每天能在学校免费吃一个鸡蛋，喝一袋牛奶。

“奶奶再也不用每天早起给我做饭了！”范梦蛟说。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 朱峰 姬光华）

【数字看变化】

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按照每个乡镇至少设1至3所农村标准化寄宿制小学、每2万至3万人设1所初中的要求，2017到2020年，我市将规划新建47所、改扩建275所农村寄宿制学校，实现农村义务教育学校布局与人口变化特别是学龄人口变化相适应，基本达到学校布局合理、规模适度，满足学生寄宿需求

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2017年，我市计划新建寄宿制学校24所，改扩建寄宿制学校89所。目前，各县(市)区正抓紧谋划推出与之相配套的“时间表”和“路线图”，加快推进寄宿制学校建设

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2018年，我市将加强农村义务教育寄宿制学校建设，新建寄宿制学校11所，改扩建寄宿制学校103所