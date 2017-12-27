洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今天洛阳小雪转大到暴雪 气温-6℃~1℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-03 08:31

　　“2018年第一场大雪，终于等到你！”昨日，“晚报天气与服务”QQ群里有群友发出感慨。

　　的确，入冬以来，洛阳的雪让人望眼欲穿。刚进入2018年，我们终于等来了降雪的消息。

　　根据最新的气象资料分析，受高空低槽和冷空气的共同影响，我市将有一次大范围的降雪天气过程。市气象台预计，今天小雪转大到暴雪，东北风3级左右，气温-6℃~1℃；明天暴雪转小雪，偏东风2级到3级，气温-6℃到-3℃。

　　市气象台专家说，气象部门把下雨下雪都叫作降水，降水的多少叫降水量。按24小时降水量的大小，降雪分为小雪、中雪、大雪和暴雪等多个等级。

　　小雪：24小时降水量在0.1毫米到2.4毫米。

　　中雪：24小时降水量在2.5毫米到4.9毫米。

　　大雪：24小时降水量在5毫米到9.9毫米。

　　如果有降雪而没有形成积雪，一般称之为零星小雪。当24小时降水量在10毫米到19.9毫米时为暴雪，20毫米到29.9毫米为大暴雪，超过30毫米为特大暴雪。对于普通人来说，判断降雪大小的最直观感受，就是雪下得大不大，积雪深不深。

　　中央气象台预计，从今天到周四，我国中东部大部地区将出现一次大范围雨雪天气过程，黄淮、江汉、江淮等地有中到大雪，其中陕西中南部、河南、湖北中北部等地的部分地区有暴雪，局地大暴雪。

　　在大多数人的记忆里，童年的冬天是与一场又一场大雪相遇。现在，冬天的雪是让人期待的。作家梁实秋曾这样描述他眼中的雪：“雪的可爱处在于它的广被大地，覆盖一切，没有差别。冬夜拥被而眠，觉寒气袭人，蜷缩不敢动，凌晨张开眼皮，窗棂窗帘隙处有强光闪映大异往日，起来推窗一看——啊！白茫茫一片银世界。”

　　2018年的第一场雪落下，如果有时间，您可以带着孩子一起堆雪人，享受下雪带来的快乐。需要注意的是，雪景虽然美丽，但也会给我们带来烦恼。市气象台专家提醒，雨雪天气道路易出现积雪和结冰现象，大家应减少电动车和自行车出行，选择步行或公交车等较为安全的出行方式，避开路面浮冰和积水，远离有积雪的树木和广告牌，以免发生危险，出门应穿鞋底纹理较深的防滑鞋。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]1月1日起 市妇儿医疗中心实行药品零差率销售
  • ·[健康]四价宫颈癌疫苗陆续开打，那到底要不要打呢？
  • ·[健康]骨科专家从来不做的9种姿势，你却天天在做
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 老城于家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 极寒降雪将至洛阳 教育部门可停课、调...
  • 郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵...
  • 洛吉快速黄河大桥西半幅再次封闭 市民...
  • 14家银行因涉广发银行违规担保案吃20....
  • 洛阳明日迎降雪 交运集团将酌情停发部...
  • 洛阳市下发紧急通知应对恶劣天气
  • 洛阳老手艺：以针为笔 续写“洛绣传奇”
  • 王书生：这一年他爬了12000米雨污水井...
  • 划重点！习近平在新年贺词中强调了这...
    		•
    百姓呼声
    回复：住房公积金买房能全部提取用于首付吗
    宜阳樊村昨天下午多地发生火情（组图）
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    献給新年

    古城洛邑

    洛河日出

    舞步出品 挣扎的旋涡
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605