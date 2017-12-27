今天洛阳小雪转大到暴雪 气温-6℃~1℃

“2018年第一场大雪，终于等到你！”昨日，“晚报天气与服务”QQ群里有群友发出感慨。

的确，入冬以来，洛阳的雪让人望眼欲穿。刚进入2018年，我们终于等来了降雪的消息。

根据最新的气象资料分析，受高空低槽和冷空气的共同影响，我市将有一次大范围的降雪天气过程。市气象台预计，今天小雪转大到暴雪，东北风3级左右，气温-6℃~1℃；明天暴雪转小雪，偏东风2级到3级，气温-6℃到-3℃。

市气象台专家说，气象部门把下雨下雪都叫作降水，降水的多少叫降水量。按24小时降水量的大小，降雪分为小雪、中雪、大雪和暴雪等多个等级。

小雪：24小时降水量在0.1毫米到2.4毫米。

中雪：24小时降水量在2.5毫米到4.9毫米。

大雪：24小时降水量在5毫米到9.9毫米。

如果有降雪而没有形成积雪，一般称之为零星小雪。当24小时降水量在10毫米到19.9毫米时为暴雪，20毫米到29.9毫米为大暴雪，超过30毫米为特大暴雪。对于普通人来说，判断降雪大小的最直观感受，就是雪下得大不大，积雪深不深。

中央气象台预计，从今天到周四，我国中东部大部地区将出现一次大范围雨雪天气过程，黄淮、江汉、江淮等地有中到大雪，其中陕西中南部、河南、湖北中北部等地的部分地区有暴雪，局地大暴雪。

在大多数人的记忆里，童年的冬天是与一场又一场大雪相遇。现在，冬天的雪是让人期待的。作家梁实秋曾这样描述他眼中的雪：“雪的可爱处在于它的广被大地，覆盖一切，没有差别。冬夜拥被而眠，觉寒气袭人，蜷缩不敢动，凌晨张开眼皮，窗棂窗帘隙处有强光闪映大异往日，起来推窗一看——啊！白茫茫一片银世界。”

2018年的第一场雪落下，如果有时间，您可以带着孩子一起堆雪人，享受下雪带来的快乐。需要注意的是，雪景虽然美丽，但也会给我们带来烦恼。市气象台专家提醒，雨雪天气道路易出现积雪和结冰现象，大家应减少电动车和自行车出行，选择步行或公交车等较为安全的出行方式，避开路面浮冰和积水，远离有积雪的树木和广告牌，以免发生危险，出门应穿鞋底纹理较深的防滑鞋。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）