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去年，洛阳环境优良天数达210天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-03 08:32

　　掏出手机拍拍照，在朋友圈晒晒蓝天白云变得越来越常见。昨日，记者从市环境攻坚办获悉，去年，我市把环境污染防治作为重要的政治任务和重大民生工程，强力实施一系列治污举措，空气质量明显改善。

　　优良天数210天

　　去年，我市环境优良天数210天

　　超过省定目标11天

　　比2016年增加了44天

　　市环境攻坚办相关负责人介绍

　　尤其是在去年11月、12月这两个容易集中出现重污染天气的月里，我市空气质量控制得很好。

　　去年11月，我市优良天数达18天，比2016年同期增加11天

　　12月，我市优良天数达17天，比2016年同期增加13天

　　冬季频繁出现的“洛阳蓝”得到市民们的称赞。

　　整治取缔“散乱污”企业8814家

　　污染较为严重的小企业会给蓝天“抹黑”，去年我市就整治取缔了“散乱污”企业8814家

　　进入供暖季以后，我市实施“封土行动”，停止各类(重大民生工程除外)工程土石方作业和房屋拆除施工，工业企业管控增至828家

　　去年我市还采取了以下措施保卫蓝天

　　●累计完成电代煤、气代煤“双替代”民生工程7.2万户

　　●完成13台65蒸吨以上燃煤锅炉的超低排放改造，23台20至65蒸吨燃煤锅炉提标治理，438台10蒸吨以下燃煤锅炉拆改

　　●取缔茶浴锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉13119个

　　●完成262家企业挥发性有机物综合治理

　　●新建95个微型空气质量监测站等

　　行政拘留97人

　　对于一意孤行污染环境的企业和个人，相关部门严格执法、绝不姑息

　　去年，市环保、公安联合执法行动组检查企业800余家，发现165家企业、项目存在违法行为181起，行政拘留97人；发现刑事案件2起，刑拘2人，有效地震慑了环境违法违规行为（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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