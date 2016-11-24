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洛阳供热企业：启动备用热源 保障居民用热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-03 08:21

　　据气象部门预报，2日夜里至7日，我市将经历大范围强降雪和持续低温天气。为应对此次极端天气，昨日，洛阳热力有限公司、洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称“新区热力分公司”)、洛阳高新热力有限公司已提前启动极端天气应急预案，通过升温、增加流量、启动备用热源等措施，保障居民用热。

　　措施

　　升温、增流量，启动备用热源

　　昨日，新区热力分公司已与热源企业协调提高供热温度、增加供热流量，预计今早新区供热主管网温度可升至110℃左右，热水流量达每小时9500吨，蒸汽流量达每小时1500吨。此外，作为备用热源，新区西郊调峰热源厂已启动1台锅炉，另有两台锅炉处于热备状态，可根据天气及用热情况随时启动。

　　洛阳热力有限公司也已与大唐洛阳热电厂、华润首阳山电厂协调，根据供热设备运行状况和目前最大供热能力，提前升温，调整供热调度，高效调配热源。

　　元旦当天，新区至高新区跨洛河供热管网正式通汽，来自新区华能热电的蒸汽热源将输送至高新区。洛阳高新热力有限公司正加快蒸汽对接，将这部分热源及时增补到区域现有供热中，满足高新区企业及部分居民蒸汽用热需求。该公司昨日根据用户用热流量变化及时调整热源供热运行参数；同时加强远程数据采集及监控，及时收集用户用热参数，合理调配热负荷和平衡热网，保障用户用热需求。

　　此外，气温下降导致用热负荷增大，增加了管网、热力站等供热设施的运行压力。昨日，各供热企业已加大对管网、热力站等供热设施的巡查力度，并启动设备故障应急预案，维修、抢修队伍24小时值班待命，确保接到报修后第一时间赶到现场，一般性故障24小时内排除。

　　提醒

　　持续低温将拉低室温，请勿随意“开大暖气”

　　据了解，此次为我市入冬以来范围最大、强度最高的降雪降温天气过程。我市集中供热系统是按照室外日均温度最低-3℃的规范设计的，此次低温是否会对供热产生影响？

　　新区热力分公司相关负责人说，若室外温度短时间内(一天或两天)低于-3℃，由于房屋建筑等具有一定保温作用，从居民用热感受来说，影响不明显；若室外温度连续多日低于-3℃，室温会低于设计标准温度。

　　“这种情况下，建议用户不要随意‘开大暖气’，即将暖气片阀门开大，这样非但不能让家里更暖和，还有可能影响家中供热系统平衡，导致有的屋暖、有的屋不暖。”该负责人说，目前各小区用热已处于平衡状态，如果用户随意调整暖气阀门，会打破已有平衡，需要进行另一轮调整，耗时且影响用户用热。

　　洛阳热力有限公司相关负责人表示，随着气温持续走低，热网上游用户需求量加大，末端用户的温度受影响会更明显；建议非直管小区的物业公司，根据天气情况对供热温度、流量等进行适当提升，如有疑问可向供热企业咨询。此外，由于本次低温天气强度大、持续时间长，当气温持续大幅低于供热设计温度时，建筑耗热量将大幅增加，家中有老人小孩、身体病弱人群的用户要留意变化。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 冯来新）

　　相关链接

　　各供热企业反馈通道

　　目前，各供热企业多个反馈通道已开通，并增派客服人员，保障用户用热问题能及时反馈并得以解决。

　　洛阳热力有限公司

　　24小时服务热线：63005678

　　微信报修平台：“洛阳热力有限公司”微信公众号

　　网络反馈平台：在洛阳网等网站开辟供热服务专帖区域

　　新区热力分公司

　　24小时服务热线：9618966

　　微信报修平台：“洛阳新区热力分公司”微信公众号

　　洛阳高新热力有限公司

　　24小时服务热线：64331318(赵佳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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