洛阳市公交公司：及时启动预案 保障市民出行

为应对冰雪恶劣天气，市公交集团公司已采取多项措施，保障市民公交出行。

近期，该公司已对一线驾驶员进行培训，就冰雪天气安全行车等进行专业指导；若遇极端恶劣天气，公司运营人员等还将到各主要公交站点，监控线路客流量及车辆运营情况。

“一旦开始下雪，市公交集团公司将第一时间启动冰雪天气运营应急预案。”该公司相关负责人说，一方面对无法正常运营的公交线路实行停运；另一方面，针对一些途经大坡、桥梁等易结冰路段的公交线路实行临时调线运营，确保市民安全出行。

该公司将根据线路运营情况及时调整运力，将停运线路的车辆调整到其他运营线路中，尤其保障早、晚高峰市民乘车需求。修理车间也将根据天气情况及时启动应急预案，对所有运营车辆技术性能进行检查；同时成立抢修小组，全力抢修故障车辆。

需要注意的是，对雨雪天气的公交线路调整或停运具有较强灵活性，会根据道路安全通行情况随时再调整或恢复，公交线路调整信息将及时通过市公交集团公司官方微信、新浪微博(名称均为“洛阳公交集团”)等平台发布。市民可通过以上渠道或拨打公交服务热线63411661查询。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 王明广）