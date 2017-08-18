洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市公交公司：及时启动预案 保障市民出行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-03 08:19

　　为应对冰雪恶劣天气，市公交集团公司已采取多项措施，保障市民公交出行。

　　近期，该公司已对一线驾驶员进行培训，就冰雪天气安全行车等进行专业指导；若遇极端恶劣天气，公司运营人员等还将到各主要公交站点，监控线路客流量及车辆运营情况。

　　“一旦开始下雪，市公交集团公司将第一时间启动冰雪天气运营应急预案。”该公司相关负责人说，一方面对无法正常运营的公交线路实行停运；另一方面，针对一些途经大坡、桥梁等易结冰路段的公交线路实行临时调线运营，确保市民安全出行。

　　该公司将根据线路运营情况及时调整运力，将停运线路的车辆调整到其他运营线路中，尤其保障早、晚高峰市民乘车需求。修理车间也将根据天气情况及时启动应急预案，对所有运营车辆技术性能进行检查；同时成立抢修小组，全力抢修故障车辆。

　　需要注意的是，对雨雪天气的公交线路调整或停运具有较强灵活性，会根据道路安全通行情况随时再调整或恢复，公交线路调整信息将及时通过市公交集团公司官方微信、新浪微博(名称均为“洛阳公交集团”)等平台发布。市民可通过以上渠道或拨打公交服务热线63411661查询。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 王明广）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]1月1日起 市妇儿医疗中心实行药品零差率销售
  • ·[健康]四价宫颈癌疫苗陆续开打，那到底要不要打呢？
  • ·[健康]骨科专家从来不做的9种姿势，你却天天在做
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 老城于家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 极寒降雪将至洛阳 教育部门可停课、调...
  • 郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵...
  • 洛吉快速黄河大桥西半幅再次封闭 市民...
  • 14家银行因涉广发银行违规担保案吃20....
  • 洛阳明日迎降雪 交运集团将酌情停发部...
  • 洛阳市下发紧急通知应对恶劣天气
  • 洛阳老手艺：以针为笔 续写“洛绣传奇”
  • 王书生：这一年他爬了12000米雨污水井...
  • 划重点！习近平在新年贺词中强调了这...
    		•
    百姓呼声
    回复：住房公积金买房能全部提取用于首付吗
    宜阳樊村昨天下午多地发生火情（组图）
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    献給新年

    古城洛邑

    洛河日出

    舞步出品 挣扎的旋涡
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605