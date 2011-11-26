洛阳市部署恶劣天气应对工作

昨日下午，我市召开会议部署恶劣天气交通安全应对工作。

会议指出，各级各部门要针对此次强降雪、降温天气特点及变化情况，对应对交通拥堵、融雪除冰、应急处置等预案进行调整完善，进一步强化措施，提升应对恶劣天气、处置突发事件、救援抢险、疏堵保通的能力；一旦发生严重交通堵塞和大的道路交通事故做到“四个第一”(属地政府、相关部门和单位第一时间上报，第一时间启动应急预案，相关负责人第一时间到位，第一时间进行处置)。

此外，各级各部门要加快反应速度，城市管理、公路和高速公路经营管理等单位接到降雪冰冻等恶劣天气预警后，要及时将除雪、融雪等物资调集到桥梁、涵洞等易结冰路段，做好快速处置的准备；加强清理作业的组织、引导工作，提高作业效率，在应急处置工作中落实专人负责制，加强协调联动，形成应急处置合力；充分利用广播、电视、互联网、电子显示屏、手机短信、微信等渠道，及时向社会发布恶劣天气情况、应急处置措施和安全驾驶注意事项，提醒广大驾乘人员合理选择出行线路和时间，确保出行安全。

副市长、市公安局局长李保兴等参加会议并提出具体要求。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健）