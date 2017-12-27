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极寒降雪将至洛阳 教育部门可停课、调课！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 微动洛阳 2018-01-02 20:01

　　

徐文波　摄

徐文波　摄

　　据气象部门预测，未来几日，我市将迎来入冬以来范围最大、强度最强的降雪过程。时政君获悉，今天下午，我市召开紧急会议，部署恶劣天气应对工作。

　　为确保群众安全出行，我市公安、交警、交通、气象、环卫等多个部门现已进入“战备”状态，随时应对暴雪的来临。

　　会议指出，各级各部门要结合本部门本行业领域道路交通安全特点，充分做好应急预案、物资、设备、人员的准备，确保群众安全出行。

　　交通运输部门要做好重点运输企业的安全监管，当道路不能安全通行时要停运车辆，并依法查处违法违规营运行为。

　　教育部门要根据情况采取停课、调课、校车停驶等有效措施，保障中小学生和幼儿交通安全。

　　公安交警部门要强化路面管控，必要时采取分流、绕行、封闭道路等措施，防止交通事故发生和大量车辆滞留。

　　据了解，轮胎与干燥路面的摩擦系数约为0.6，与湿滑路面的摩擦系数约为0.4，与积雪路面的摩擦系数约为0.28，与结冰路面的摩擦系数仅约0.18。

　　摩擦系数越小，车辆侧滑的几率越大、制动距离也越长。例如：汽车以每小时70公里速度行驶时，在日常高速公路上的制动距离为50米，在雪路上的制动距离为117米，在冰路上的制动距离为216米。

　　那么，在冰雪路面应该怎么开车？时政君手把手教你

　　如果你做不到，就需要好好准备了

　　一、开车前应加强对车况的检查，特别是灯光、转向和制动系统应有效可靠。确保燃油充足，备好应急食物和饮水，带上防滑链。尽量了解最近的天气情况和沿途道路通行情况，提前规划好行车路线。

　　二、严格保持行车间距，由于冰雪路面的阻力很小，在冰雪路上转弯或下坡时必须将车速控制在能够随时停车的低速；需要增减速时，加减油门都应缓慢，以防打滑。驾驶员应根据地形、车速和载重量等情况，与前车保持正常行驶距离的两到三倍以上。

　　三、如果中途遇到雨、雾、霜、冰雪等恶劣天气，车辆内外温差较大，前挡风玻璃出现雾气时，千万不可拿棉布、毛巾，边开车边擦拭玻璃上的雾气，因为一个小动作可能引来大祸。应利用车内空调器调节车内温度，消除挡风玻璃上的雾气，以免影响开车视线。

　　四、途经事故或施工路段时，要提前减速慢行，加大车距，有序行车，切勿随意变更车道，如确实需要变道，要注意提前打转向灯，注意后方来车。

　　五、遇到有打滑现象，不要急刹车、猛打方向，利用点刹让车速慢慢降下来。遇坡度较大的冰雪路段，尽量一口气通过，避免车辆停在半坡。

　　六、在任何情况下，始终保持带挡行驶。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：周萌]
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