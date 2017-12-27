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洛阳明日迎降雪 交运集团将酌情停发部分线路班次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-02 18:04

　　洛阳网讯  新年新气象，一场大雪即将为洛阳人送上“瑞雪兆丰年”的好彩头。据洛阳气象局发布的本周天气预报显示，明日到周四，洛阳有一次暴雪天气过程，周末另有一次小到中雪天气。今日，洛阳市交运集团发布通知，遇降雪天将酌情停发部分线路、班次。届时，有出行需求的旅客在购票乘车前，可拨打电话到各汽车站咨询所乘客车是否停运。

　　各汽车站联系电话：

　　洛阳汽车站

　　地址：西工区金谷园路1号(火车站斜对面)

　　电话：0379-63233186

　　锦远汽车站

　　地址：洛阳市道南路62号

　　电话：0379-63195333

　　天鹰汽车站

　　地址：牡丹城宾馆院内

　　电话：18937955001

　　关林东站

　　电话：0379-62671512

　　偃师汽车站

　　电话: 0379-67711059

　　新安汽车站

　　电话：0379-67296080

　　洛宁汽车站

　　电话：0379-66232018

　　嵩县汽车站

　　电话：0379-65202110

　　汝阳汽车站

　　电话：0379-68233110

　　伊川汽车站

　　电话：0379-68370117

　　孟津汽车站

　　电话：0379-67912706

　　宜阳汽车站

　　电话：0379-68882907

　　吉利汽车站

　　电话：0379-66925580

　　此外，在降雪天，您若想了解关于公交、高速、航班的最新情况，也可拨打热线电话咨询：

　　洛阳市公交集团 0379-63411661

　　洛阳市高速交警大队 0379-67872168

　　洛阳北郊机场航站楼服务台 0379-62328666。

　　那么，降雪天如何安全行车？洛阳市公安局交警支队为您“支招”。

　　【出行前注意事项】

　　一、要检查车况确保车况良好，切记带上防滑链。在结冰路面、上坡打滑等情况下，防滑链最重要。

　　二、暴雪天气必须出行的，还要在车上备点食物，如方便面、面包、火腿肠等食品，带个可以保温的旅行杯装满热水，以备不时之需，防患于未然。

　　三、只要有加油站，就要确保车辆油料充足。

　　四、出行前提前了解路况信息，合理规划行车路线。

　　【出行途中注意事项】

　　冰雪路面使车辆制动距离加长，在冰冻及积雪路面上，轮胎与路面的附着系数十分小：正常干燥的沥青路面的摩擦系数为0.6，雨天路面摩擦系数为0.4，雪天则为0.28，结冰路面就更低，只有0.18。摩擦系数降低，刹车距离加大。例如：汽车以每小时70公里速度行驶时，在日常高速公路上的制动距离为50米，在雪路上的制动距离为117米，在冰路上的制动距离为216米。因此，冰雪天气发生的交通事故主要有侧滑、翻车、擦刮相撞和追尾。雪天行车应采取以下措施：

　　一、降低车速，切记不要急刹车急加速。按情报板及标志牌上预告的车速行驶，或者以时速50公里左右的速度行驶，有利于防止车辆侧滑，缩短制动的距离。

　　二、加大行车间距。雪天行车间距应为干燥路面的2-3倍以上。

　　三、多走直线少变道，一般情况下不要超车、急转弯和紧急制动。不要猛加油、猛踩刹车和猛打方向，可能会造成车辆失控。需要停车时，要提前采取措施，多用换挡，少用制动，并可以利用发动机的制动作用来控制车速，力求防止各种原因制造成的侧滑。

　　四、在冰雪弯道或坡道上行驶时，提前减速，一气通过。避免途中变速、停车或熄火。

　　五、路面结冰时，应将车辆立即驶到服务区或停车区，及时安装轮胎防滑链或换用雪地轮胎。

　　六、在任何情况下，始终保持挂挡行驶。在冰雪路面开车切忌急打方向盘；起步时慢抬离合缓加油；行车中保持低速平稳，保持匀速直线行驶；为防止侧滑，停车或减速时可采取降挡制动。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：史戎戎]
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