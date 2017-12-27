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伊川净土寺：以我一世赤诚许你一方净土
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 11:38

　　净土寺正门

　　近日，我市第四批74处(100项)文物保护单位公布，古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、石刻碑碣、古墓葬……这些前人留下的家当，重新回到人们的视野。自今日起，请跟随记者，与它们来个零距离接触。 ——编者

　　城外古刹存净土

　　用手机地图导航，找到净土寺并不难。寺庙建在伊川县白元镇水牛沟村的高处，坐北朝南，对着一条沟渠。

　　2017年的最后一天，风不大，但仍有冷意，村童在寺前斜坡边玩耍，老妪独坐寺门旁默念佛经。

　　老妪名唤李素梅，今年75岁，10多年前在净土寺皈依佛门，得闲就来寺中做杂活儿。

　　寺内清幽，少见香客，仅有两个尼姑孤灯伴佛。李素梅尊称她们为大当家、二当家，后者则敬称她为老菩萨。

　　二当家买菜回来，见有客至，双手合十，眉目慈善。

　　水牛沟村的张军涛后脚跟来。他还不知净土寺已当选市文物保护单位，闻听此讯，又惊又喜，拿出一册《洛阳净土寺》送给记者，说：“这真是一方净土！”

　　玄奘取经始于此

　　净土寺建于北魏天赐元年(公元404年)，距今已有1600多年历史。

　　它坐落在伊河之畔，与龙门石窟遥遥相望。长寿山犹如卧佛，仰卧于白云岩上。由卧佛的“丹田”——净土寺所在方位一路往北，是东周王城、北魏孝文帝陵，一条历史中轴线，串联起千年风云。

　　隋唐时期，净土寺乃著名皇家寺院，人称东都净土道场。大名鼎鼎的玄奘法师，便是在此寺出家，踏出了西天取经的第一步。

　　玄奘本名陈祎(yī)，老家在偃师市缑氏镇陈河村。隋炀帝在位时，大理寺卿郑善果奉命在东都洛阳选拔僧人，年仅13岁的陈祎被破格录取，在净土寺剃度出家，法号“玄奘”。

　　隋炀帝横征暴敛，民不聊生，纷纷起义。李世民曾多次率领起义军路过净土寺，当时的净土寺下辖少林寺，少林寺棍僧曾救过李世民的命，玄奘亦与李世民交好。

　　李渊父子建立唐朝，不愿降唐者纷纷剃发躲入寺院。为消除隐患，唐高祖李渊诏令废佛。

　　净土寺眼看要被关停，玄奘心急如焚，赴京城长安找皇子李世民想办法，可李世民忙着夺皇位，没空理他。

　　玄奘滞留京城，听闻皇室相残，扼腕叹息，深感所学浅薄，无力度众生，于是决心西行，到佛教的发源地天竺(今印度)取真经，“远绍如来，近光遗法”。

　　李世民夺得帝位，是为唐太宗。唐太宗日理万机，玄奘见不到他，拿不到“出国护照”，只好“偷渡”。

　　他冒险出境，历经苦难，终到天竺。苦修佛法多年后，玄奘带着真经，返回祖国。

　　公元645年，唐太宗在洛阳隆重接待了玄奘。

　　之后，玄奘回净土寺探望，着手翻译佛经，佛门香火再度兴旺。

　　法师之志谁继承

　　净土寺一带，古时叫新城，军旅商贾南下北上、东来西往，都要打此路过。

　　公元493年，北魏孝文帝迁都洛阳，礼佛之风盛行，新城故址一度“五里三寺”。作为皇家寺院，净土寺气派非凡。

　　千年岁月不留情，净土寺日渐败落，如今只存大殿。

　　“过去寺院很大，面积有一百多亩呢！后来，大雄宝殿、天王殿、金刚殿、大佛殿都被扒了，木料被拉去盖房子。”张军涛说。李素梅说：“是呀，大殿以前还当过学堂呢。”

　　大殿旁立有几通石碑，其一乃元代云山舍利之塔碑刻。

　　去年，当地人在净土寺立起玄奘像。净土寺是寂静的，玄奘像看起来有些孤独。来日有谁可承其遗志，负重前行？（洛阳晚报记者 张丽娜 通讯员 王芳 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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