霞出东方，凌波湖畔迎来新年第一抹晨曦

当钟声穿越时光，当晨曦唤醒城市，我们迎来了新的一年。你好，2018！你好，洛阳！你好，我们的新时代！

1日1时8分，市妇女儿童医疗保健中心产房迎来2018年首个新年宝宝，一阵清脆的啼哭刺破夜空，宣告新生命的降临；8时40分，一声发令枪响，参加元旦长跑比赛的人们迈开双脚，奔向一段全新的征程；10时18分，洛阳理工学院218名师生摆出“2018”字样，放飞青春的梦想……新年第一天，本报记者兵分六路，用光影记录下河洛大地沐浴在新时代的生机与希望，记录下人们的梦想与期盼。

一切都那么生机盎然，一切都那么希望满满，这是砥砺奋进积累的底气，这是继续前进带来的信心。刚刚走过的2017年，从小游园、公厕到集中供暖，从古城快速路、河渠治理到地铁1号线，我们城市的面貌日新月异，我们百姓的获得感节节提升，令太多的洛阳人触摸到时间的质感、奋斗的重量！

幸福都是奋斗出来的。2018年，我们将不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，让奋进连贯奋进，让幸福接续幸福，用汗水浇灌梦想，用笑脸点赞时代，在洛阳新时代的华章中，把造福人民这个章节写得更加出彩！（洛阳日报记者 曾宪平 梅占国 潘郁 鲁博 常世峰 刘冰 文/图）