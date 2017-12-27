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棚改户尚晓凤：日子过得像“城里人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-02 08:51

　　后李村安置小区环境优美，舒适宜居

　　辞旧迎新，西工区后李村村民尚晓凤一家人喜上眉梢：盼了这么多年，今年终于在崭新的棚户区安置小区里过上了元旦。

　　走进她的新家，130平方米的房子足够一家五口居住，客厅宽敞明亮，各种新添置的家电一应俱全，俨然与城市居民家庭无异。用尚晓凤的话说，“棚户区改造，不仅让俺住上了楼房，还改变了多年的生活习惯，让俺们越来越像‘城里人’！”

　　尚晓凤原来居住的后李村，位于西工区红山乡。

　　2011年，西工区红山乡蒋沟、后李、上寨等3个城中村进行打捆，统一实施了棚户区改造。项目安置区位于310国道南侧，可安置1.4万余人，总共建设17栋高层安置住宅。

　　2017年5月，该村城中村改造的安置房正式竣工分房。随后，尚晓凤领取了补偿款，选好了有暖气、有燃气的新房，就马不停蹄开始了装修工作。

　　“棚户区改造，政府补偿价格合理，我们都欢迎。俺家当时签协议比较早，享受优先选房政策，入冬前我们就迫不及待地入住了，全家人都很高兴！”在她的新家，谈起棚户区改造，尚晓凤乐不可支。

　　在群众满意度提升的同时，后李村通过棚户区改造，综合实力也得到大幅提升。

　　该村党支部书记李小虎给我们算了一笔征迁账。改造前，该村集体经济十分薄弱，仅能维持村“两委”日常开销。改造后，村集体拥有了1.8万平方米的门面房。目前，该村仅门面房租金一项每年就有200万元。

　　“在俺们村，新搬进安置房小区的村民，物业费由村里补贴，村民人人都有生活补助，逢年过节村里还给老年人发特殊津贴。”尚晓凤说，征迁改造不仅让村民生活条件得到较大改善，而且有了更多就业创业的机会，不少村民的生活理念也在悄悄发生着变化。

　　以她自己为例，原本是一个地地道道的农民。8年前，她最大的人生愿望就是这一辈子能到北京转一圈，看看祖国的首都就没有遗憾了。

　　征迁改造后，尚晓凤家分得了3套新房，还得到了一笔经济补偿。近2年，她从西藏、云南到海南，将大半个中国都转遍了。

　　日子好过了，乡风民俗也变好了，邻里纠纷、家庭矛盾少了，好媳妇、好婆婆多了。前不久，该村刚评选出了最新一批的好媳妇、好婆婆。

　　冬日里，后李村便民服务中心充满了欢声笑语。老人们在这里下棋打牌，孩子们在这里阅读玩耍，服务中心还新建了日间照料所，老人们可以在这里吃饭、休息。

　　临行前，尚晓凤告诉我们，2018年她的心愿是：等村里的门面房交付了，谋划着自己开店当老板。

　　正如尚晓凤家客厅茶几上的那盆红掌，她相信自己未来的生活一定会越来越红火！（洛阳晚报记者 李东慧 通讯员 吴言 邓彬彬 文/图）

　　数字看变化

　　56236 2017年，全市开工建设安置房56236套，为省定目标任务的100.02%；基本建成安置房52396套，基本建成率为省定目标任务的150%。

　　37 2017年，全市实行货币化安置项目37个，货币化安置33050套，货币化安置率占全年安置总量的59%，更好地满足了群众多元化的安置需求。

　　3.5我市建议今后新建安置小区容积率不突破3.5，并同步推进市政道路、水、电、气、暖等基础设施和教育、医疗等配套设施建设，使棚改更好惠及群众，提升城市品位。
[ 责任编辑：史戎戎]
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