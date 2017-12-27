日前，住建部公布了2016—2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)，杭萧钢构(河南)有限公司(以下简称“河南杭萧公司”)凭借参建的信息工程大学综合实验演训楼工程入榜。

鲁班奖是我国建筑行业工程质量的最高荣誉奖，授予创建一流工程的企业，被誉为“中国建筑界的奥斯卡”，代表了我国当前工程建设质量的最高水平。

这家民企拿下鲁班奖背后，究竟有何真功夫？

据了解，河南杭萧公司是一家集钢结构建筑设计、制造、安装于一体的钢结构企业。信息工程大学综合实验演训楼工程位于郑州市高新区，是集办公、实验及演训于一体的综合性项目。该工程附楼平面立面造型复杂，尤其是屋顶钢结构和金属屋面为立体五角星形，构件小且繁多，高空作业量大，空间形状复杂。

河南杭萧公司工程部经理吕伟锋介绍，在该建筑的建设中，河南杭萧公司采用装配式建筑建设模式，即采用工厂预制、现场拼装的方式，像搭积木一样建房子，大大节省了工程建设时间，减少了工地建设扬尘等污染，降低了建筑成本，使其成为名副其实的“绿色建筑”。

近年，该企业加大装配式钢结构领域的研发投入力度，相继获得56项国家专利，在住宅建设领域，企业每平方米用钢量低至行业先进的65公斤以下，参建河南省首幢钢结构住宅——许昌空港20号楼，产品远销冰岛、伊朗、印度、俄罗斯等国家。

前不久，我省出台了《关于大力发展装配式建筑的实施意见》，提出到2025年年底，全省装配式建筑占新建建筑面积比例达到40%，为钢结构装配式住宅发展提供了机遇。“下一步，企业将抢抓政策红利，进一步加大研发投入力度，让更多‘洛阳创新’给力建筑业绿色发展。”吕伟锋说。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 王昆)