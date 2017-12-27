洛阳新区至高新区跨洛河供热管网投用

昨日，新区至高新区跨洛河供热管网工程正式通气供热，为高新区企业及部分居民蒸汽用热提供补充热源。

新区至高新区跨洛河供热管网工程起点为牡丹大道孙辛路路口，终点为滨河北路孙辛路路口，由南向北沿孙辛路西侧绿化带敷设供热管网，其中，跨洛河部分的管网位于凌波桥以西约108米处。该工程全长近3公里，跨河部分长约540米。

2017年12月30日，在洛河北岸凌波桥下附近区域，该工程蒸汽管道碰通成功，洛阳北控水务集团新区热力分公司的工作人员开始吹扫管道。180℃以上的蒸汽注入管道后，水蒸气将管道里的铁锈、焊渣等杂物清理出来，此举可避免正式供热后杂物堵塞管网。

“该工程将位于新区的华能热电充足蒸汽热源，输送至高新区，敷设管网直径为600毫米，蒸汽输送能力可达每小时90吨，可满足高新区企业及部分居民蒸汽用热需求。”新区热力分公司相关负责人说，昨日，该工程正式通气投用。

该工程是我市第三项由新区至洛北城区的跨河供热管网工程，也是目前我市跨河最长、直埋河底管径较大的蒸汽管道工程，可实现洛河两岸共享热源。 (洛阳日报记者 赵佳 通讯员 张冬慧)