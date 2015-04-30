洛阳行政规范性文件应及时通过门户网站公布

我市将在全市推行行政规范性文件统一登记、统一编号、统一发布制度。自2018年1月1日起，市政府及市政府各部门的规范性文件，全面实行“三统一”制度。

近日印发的《洛阳市人民政府办公室关于推行规范性文件三统一制度的通知》明确，规范性文件在标注发文字号的同时，还应在公文首页右上角标注规范性文件登记编号。规范性文件印发后，制定机关应当及时通过门户网站统一向社会公布。市政府规范性文件通过市政府门户网站和市政府公报对外公布。统一公布的规范性文件文本为标准文本，凡未统一登记、统一编号、统一公布的规范性文件，不得作为行政管理的依据。

此外，规范性文件制发机关应当在规范性文件中标注有效期。规范性文件有效期一般不超过5年，特殊情况下可延长至10年；标注“暂行”“试行”的，有效期不超过2年。有效期届满，规范性文件一律自行失效。

规范性文件实施后，如果所依据的法律法规、规章和上级政策发生变化，要及时清理文件中与法律、法规、规章相抵触、不一致的内容；对市政府规范性文件需要作出修订完善的，实施单位应当及时提出修改意见报告制定机关。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 申强）