洛阳市5家企业成为省“两化”融合贯标试点企业

“两化”融合是制造业转型的重要手段。记者近日从市工信委获悉，省工信委确定全省98个企业为2017年省“两化”融合管理体系贯标试点企业。其中，我市5家企业入选。

“两化”融合是制造业转型的重要手段。记者近日从市工信委获悉，省工信委确定全省98个企业为2017年省“两化”融合管理体系贯标试点企业。其中，我市5家企业入选。 入选的5家企业分别是洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、洛阳龙门药业有限公司、洛阳麦达斯铝业有限公司、洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司、民生药业集团有限公司。 市工信委相关负责人介绍，“两化”融合管理体系贯标是指贯彻国家制定的工业化与信息化融合管理体系标准，以管理体系的思路和方式推进“两化”融合。通过贯标推动信息化和工业化深度融合，帮助企业完善“两化”融合管理体系，促进业务流程再造和组织方式变革，提升企业的智能化水平和核心竞争力。根据《河南省支持转型发展攻坚战若干财政政策》，我省目前探索实施服务券制度，将对贯标企业给予资金支持。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 刘湘龙）