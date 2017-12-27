洛阳市新增4家“国字号”孵化载体

记者昨日从市科技局获悉，科技部日前公布了2017年度国家级科技企业孵化器和国家级众创空间名单，洛阳市西工信息科技城孵化器创业服务有限公司、洛阳中科科技园有限公司被认定为国家级科技企业孵化器，北航TITA众创空间、宜阳永晖众创空间被认定为国家级众创空间。

洛阳市西工信息科技城孵化器为科技型中小企业应用新技术、开发新产品、开拓新市场、培育新业态提供综合服务，目前已累计孵化企业77家，拥有省级科技型中小企业备案企业47家。洛阳中科科技园依托普莱柯生物工程股份有限公司、国家兽用药品工程技术研究中心技术优势，现拥有在孵企业55家，成为我市生物制药企业最集中的专业化园区。北航TITA众创空间位于北航科技园，目前已进驻56家企业、45个创业团队，拥有省级科技型中小企业52家。宜阳永晖众创空间是我市县域首个国家级众创空间，目前已进驻创业实体38个，主要分布在现代特色农业、农产品电子商务等领域，直接带动就业360人。

今年以来，我市持续推进创新主体创新平台“双倍增”计划，健全政策、强化引导，全面提升创新平台倍增建设质量和水平，包括科技企业孵化器和众创空间在内，全年国家级创新平台新增量达11个，总数达68个，新增数量和总数均居全省前列，打造了独具洛阳特色的“双倍增”行动品牌。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣)