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最好的养老模式是咋舒服咋来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 08:46

　　无论哪种养老模式，都不应忽略老人对健康、精神等方面的需求，尽力顺应老人的“生活惯性”，让老人感觉对了，就是最好的养老模式。

　　天儿越来越冷，我市有些老人开启“候鸟养老”模式，“飞”往海南、云南等南方省份过冬。冬找暖，夏找凉，潇洒、舒适，“新潮一族”老人的养老模式，让年轻人羡慕不已。

　　养老模式如今越来越备受关注，注重生活品质成为现代养老观念，是一种可喜进步。辛苦一辈子，晚年怎么过，老人最应该享有话语权、自主权，家庭和社会要真正了解老人的心理需求，用心为老人铺平养老之路。

　　什么是最好的养老模式？最适合自己的就是最好的，换句话说，咋舒服咋来。

　　有的老人喜欢住在养老院，认为自由自在、乐在其中；有的老人却认为住在养老院是被子女“遗弃”了，非常排斥；有的老人喜欢和子女住在一起，力所能及地帮子女做家务、带孩子，发挥余热；有的老人却认为，自己为子女奉献了一辈子，老了就要想干啥干啥，该为自己活一把，子女别再拿家事来烦扰……读懂老人心，才能真正理解、支持老人的养老选择。

　　身边老人大多传统保守，在影响老人养老选择的诸多因素中，老人对长期生活环境的依赖强烈，这也是老话所说的“故土难离，穷家难舍”。

　　当老人尚不太老，身体还较健康时可选择“居家养老”，可当老人年老体弱、重病缠身时怎么办？提高社会“居家养老”水平，除了依靠孩子的孝心，还需要社会养老服务功能的整体提升。

　　养老模式由心而定，贵的不一定是对的，拿“候鸟养老”模式来说，选择这种养老模式，除了考虑身体能否经受得住旅途颠簸，异地就医能否报销等也须考虑在内。

　　总之，无论哪种养老模式，都不应忽略老人对健康、精神等方面的需求，尽力顺应老人的“生活惯性”，让老人感觉对了，就是最好的养老模式。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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