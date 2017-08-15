洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“东方红”环卫汽车通过中国节能产品认证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-02 09:05

　　记者近日从中国一拖特专车厂获悉，其生产的“东方红”环卫汽车近日通过中国节能产品认证，并由此入围节能产品政府采购清单。

　　节能产品认证是指依据相应标准，经有关机构确认并通过颁布认证证书和节能标志，证明某一产品为节能产品的活动。我国的节能产品认证属于自愿性认证，由中国质量认证中心负责，认证通过后由该中心颁发中国节能产品认证证书，获得该证书的产品可直接进入节能产品政府采购清单。

　　中国一拖特专车厂将环卫车辆作为企业发力主要对象之一。由于环卫车辆的主要客户群体是政府机关，在市场竞争日趋激烈的背景下，产品能否通过节能认证进而进入政府采购清单，成为企业能否赢得市场先机的重要条件。为此，特专车厂成立专项工作小组，先后完成资料准备、体系建立、初始工厂审核、产品审核等工作。最终，在中国质量认证中心审核专家组和国家工程机械检测中心专家组的联合审核下，其生产的“东方红”环卫汽车被认定为工厂质量保证能力、实际运行情况和样车满载油耗均符合国家标准要求，并获颁中国节能产品认证证书，成功入围节能产品政府采购清单。据专家组测算，“东方红”环卫汽车实际运行的能效比高于现行国标10%到15%，符合节能产品要求。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 周双雪）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市城乡医保缴费期延长至明年3月31日
  • ·[健康]喝粥、吃面条，到底是养胃还是伤胃？
  • ·[健康]随手一撕，姑娘手指肿成萝卜！你还敢做吗？
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市区多条断头路通车 经过时无须再...
  • 人民解放军首次执行天安门广场升国旗任务
  • 从古城快速路往洛北去可走古王立交了
  • 洛吉快速通道黄河大桥半幅通车
  • 中俄两国元首互致新年贺电
  • 今天洛阳阴天转小雪 明天将迎暴雪
  • 习近平同南非总统祖马就中南建交20周...
  • 十九大后首份新年贺词，习近平传递3个...
  • 王亚玲：多措并举推动深度贫困地区脱...
  • 奋斗！习近平寄语2018
    		•
    百姓呼声
    洛新城际公交明年年初票价将调为每人次3元
    城镇居民医保家庭账户的资金年底不会清零
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    童真童趣 共迎新春

    伊河湿地 江南意韵

    爱心捐助迎新年

    冬之孟津
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605