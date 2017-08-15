“东方红”环卫汽车通过中国节能产品认证

记者近日从中国一拖特专车厂获悉，其生产的“东方红”环卫汽车近日通过中国节能产品认证，并由此入围节能产品政府采购清单。

节能产品认证是指依据相应标准，经有关机构确认并通过颁布认证证书和节能标志，证明某一产品为节能产品的活动。我国的节能产品认证属于自愿性认证，由中国质量认证中心负责，认证通过后由该中心颁发中国节能产品认证证书，获得该证书的产品可直接进入节能产品政府采购清单。

中国一拖特专车厂将环卫车辆作为企业发力主要对象之一。由于环卫车辆的主要客户群体是政府机关，在市场竞争日趋激烈的背景下，产品能否通过节能认证进而进入政府采购清单，成为企业能否赢得市场先机的重要条件。为此，特专车厂成立专项工作小组，先后完成资料准备、体系建立、初始工厂审核、产品审核等工作。最终，在中国质量认证中心审核专家组和国家工程机械检测中心专家组的联合审核下，其生产的“东方红”环卫汽车被认定为工厂质量保证能力、实际运行情况和样车满载油耗均符合国家标准要求，并获颁中国节能产品认证证书，成功入围节能产品政府采购清单。据专家组测算，“东方红”环卫汽车实际运行的能效比高于现行国标10%到15%，符合节能产品要求。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 周双雪）