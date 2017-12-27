微笑着生活 永远都是18岁

18岁，不只是一个年龄标记，还是一种精神标记；18岁，不只是一种生理状态，还是一种心理状态。

刚刚过去的元旦假期，很多洛阳人的朋友圈，被各式各样的18岁照片刷屏了。

90后、80后、70后，甚至60后都在朋友圈上传自己的18岁照片，并和现在的照片对比，有的还配上“我刚好18岁，要趁着年轻做自己想做的，别辜负了青春”“18岁，愿大家出走半生，归来仍是少年”等文字。

之所以满屏皆是“18岁”，据说是因为过了2017年12月31日，最后一批90后，就度过他们的18岁生日，90后这一代人将全部告别懵懂的少年时代，成为成年人。

接着，晒18岁照片就成了80后、70后、60后等不同年龄段人的一场集体怀旧秀，通过老照片触碰那个令人难忘的年代，致敬曾经青涩、单纯、美好的自己。

在很多人的观念里，18岁就像一把刀，划开了青春和成年。

18岁之前是孩子，朝气蓬勃、活力四射，可以哭、可以闹、可以张狂地去奔跑，无论是父母还是老师，给予他们最多的是庇护和关爱；18岁之后是成人，成熟持重，意味着责任、担当，学业、就业、婚姻、育儿等不得不面对的压力，都会在可以预见的时间里纷至沓来……于是，18岁后，很多人迅速失去了18岁前的朝气、锐气，失去了蓬勃向上的生命活力，有的变得不思进取、死气沉沉、世俗市侩，甚至活成自己曾经讨厌的样子。

其实，18岁，不只是一个年龄标记，还是一种精神标记；18岁，不只是一种生理状态，还是一种心理状态。年龄上的青春，谁也留不住，但是，心态上的年轻，可以通过不断读书、学习来实现，因此，每年12月31日，我们不必总是感叹岁月太瘦、青春易逝、又老了一岁，微笑着去生活，不断拓展自己的视野和眼界，追求生命的深度和广度，心态好了，你完全可以永远活在18岁。（新闻观察员 洛谭）