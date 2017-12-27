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洛宁县首届“书香洛宁杯——脱贫攻坚在路上”诗歌朗诵大赛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-02 09:05

　　2017年12月下旬，洛宁县首届“书香洛宁杯——脱贫攻坚在路上”诗歌朗诵大赛在县地税局举行，来自全县各乡镇、县直单位的14组选手声情并茂地朗诵了自己的原创诗歌，集中抒发了党员干部对勇于担当、不辱使命的追求。

　　习近平总书记在十九大报告中提出，要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。

　　“这次诗歌朗诵大赛是我县学习贯彻十九大精神，深入开展‘全民阅读·书香洛宁’活动的一个缩影。”洛宁县委常委、宣传部部长李春光说，该县日前下发通知，在全县开展“全民阅读·书香洛宁”系列活动，深入学习贯彻十九大精神。

　　以读书活动为例，洛宁县在广大机关干部中开展“每天读书一小时、每月阅读一本书”活动，倡导大家广泛学习十九大报告、《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平的七年知青岁月》，以及经济、文化、法律、哲学等方面的知识，让阅读成为一种生活习惯。在此基础上，该县还将于1月开展“书香家庭”评选活动。

　　“阅读，是文化自信的基石。”洛宁县广播电台播音员杜爱君说，她是一名阅读爱好者，阅读为她的生活带来了许多乐趣，也为工作增添了不少动力。她认为，一个人要有文化自信，首先必须有文化，有良好的文化素质，而阅读正是提高文化素质的最重要途径。

　　据介绍，洛宁县还将通过开展读书交流会、读书征文、读书演讲、读书沙龙、干部论坛等形式，让广大干部群众不断增强文化自信。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：马佳佳]
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