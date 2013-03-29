洛阳市新增5个“全国综合减灾示范社区”

近日，国家减灾委、民政部公布了2017年“全国综合减灾示范社区”名单，我市5个社区榜上有名。至此，我市已有24个社区被评为全国综合减灾示范社区。

社区是防灾减灾的前沿阵地，创建“全国综合减灾示范社区”是综合防灾减灾工作的重要任务之一，也是社区减灾工作的重要载体和抓手。近年，我市社区、居民、单位和其他社会组织防灾减灾意识不断增强，社区综合减灾的组织体系、工作机制不断完善，队伍建设、宣传教育等工作扎实推进。此次获评“全国综合减灾示范社区”的是：瀍河区北窑街道办事处利民街社区、洛龙区翠云路街道办事处泉舜社区、涧西区南昌路街道办事处南口社区、栾川县城关镇大南沟社区、汝阳县十八盘乡斜纹村社区。（洛阳日报记者 朱艳艳）