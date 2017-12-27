洛阳一社区建“家风银行” 不存金钱只存“家风”

部分居民的收存单

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元旦假期，高新区丰润路社区举行了一场特殊的活动：不少居民在填好“家风银行”的收存单后将其交由社区统一保管。这些收存单上写的并不是钱数，而是各家的“家风”，更新鲜的是，居民可申请“支取”他人的“家风”进行学习。

1 社区有个“家风银行”，不存金钱只存“家风”

记者在现场看到，居民姜灏在收存单上写下了“勤俭持家，廉洁奉公，为民服务”；15岁的沈安琪写的是“勤能补拙，勤奋努力”；一名40多岁的家长则当着儿子的面写下“家风”：有责任和担当，富有爱心，创造未来。

丰润路社区的“家风银行”成立于2017年3月，目前有“储户”50多名。“家风银行”存储的内容可以是家规家训，也可以是一段话、一个故事、一篇感悟。居民填好姓名、联系电话、存储日期和家规家训等内容后交给社区统一保存，社区开具收存单，每张上面都有唯一编号。

丰润路社区负责人说，此前，社区多次举办道德模范评选之类的活动，发现了一些事迹比较典型的居民。开办“家风银行”，就是希望增强居民家庭教育的自觉意识，在社区进行推广和传承。与此同时，社区会定期举行“晒家风”活动，将收存单的内容进行展示，由居民投票选出“最美家风”，入选者可享受社区志愿者提供的服务。

2 存取方便，居民也可“支取”他人“家风”

如果您在银行取钱，不知道密码的话，存单上的钱是取不出来的。在“家风银行”却不一样，不仅“储户”可根据编号随时“支取”自己的收存单，并且只要“储户”本人同意，其他居民也可随时“支取”他的收存单进行学习，这事儿听起来是不是很新鲜？

“曾经有居民直接找到社区，点名要看某个人的‘家风’！”一名社区负责人笑着说，比如一名叫孙喜玲的居民，她的收存单就被其他居民多次“支取”。原来，今年63岁的孙喜玲常年照顾卧病在床的婆婆，事迹感人，不仅她自己被推选为社区道德模范，她的家庭还荣获了“河南省幸福家庭”称号。“孙喜玲的‘家风’是‘孝老敬亲是立人之本’，有一户居民家里娶了新媳妇，第二天新人专门来社区‘支取’这张收存单进行学习。”该负责人说。

存取方便的收存单还能增进家人间的感情。该社区有位80多岁的老先生，在“家风银行”成立之初就成了第一批“储户”，他和儿子一起写下了“孝敬老人，互相体谅”。两个月后的一天下午，老人拉着儿子来到社区，二话不说“支取”收存单，看完之后，进门时还气呼呼的两个人笑了起来……“收存单成了最好的‘调解法宝’。”社区工作人员说。

3 每张收存单背后，都有家庭温情故事

我们不妨也“支取”几张收存单，听听背后的故事吧！

●“储户”姓名：王淑梅 年龄：64岁“家风”：尊老爱幼，乐于奉献

“婆婆常说，上有老下有小的人，得学会吃亏，多照顾别人的感受。”王淑梅说，她和丈夫结婚时，婆婆对她特别关照，不仅教她生活技巧，还传授她为人处世之道，一个大家庭生活幸福美满。

“后来，我们又把‘家风’传给了小辈。”王淑梅告诉记者，每到家庭聚会的时候，儿子、闺女和儿媳们就让老人们坐在一边休息，他们忙着做家务，非常温馨。“相信这个‘家风’，也会传给我们的孙辈们。”她说。

●“储户”姓名：刘志侠 年龄：63岁“家风”：乐观向上

刘志侠的母亲已经卧病在床多年，刘志侠不仅每天定时给母亲喂药、翻身、护理，晚上还在母亲的床旁边支一张小床，防止她掉床。“母亲病了，只有我的心态好才能营造整个家庭的氛围，让母亲安享晚年。”刘志侠说。

●“储户”姓名：李楠 年龄：49岁

“家风”：孝顺老人，就是善待明天的自己

李楠的父母行动不便，因为两个姐姐在外地工作，他干脆辞职回家照顾双亲。“我得回家做加餐了，等会儿该给老人按摩了。”采访时，李楠告诉记者，以前，两位老人也是这样对待父母的，“耳濡目染，很自然的事情”。

如今，李楠的孩子在外地上大学。他说，尊重和孝顺老人就是善待明天的自己，希望孩子将来有机会看到这张收存单。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 陈英 文/图）