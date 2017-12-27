洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一社区建“家风银行” 不存金钱只存“家风”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 08:46

　　部分居民的收存单

　　核心提示

　　元旦假期，高新区丰润路社区举行了一场特殊的活动：不少居民在填好“家风银行”的收存单后将其交由社区统一保管。这些收存单上写的并不是钱数，而是各家的“家风”，更新鲜的是，居民可申请“支取”他人的“家风”进行学习。

　　1 社区有个“家风银行”，不存金钱只存“家风”

　　记者在现场看到，居民姜灏在收存单上写下了“勤俭持家，廉洁奉公，为民服务”；15岁的沈安琪写的是“勤能补拙，勤奋努力”；一名40多岁的家长则当着儿子的面写下“家风”：有责任和担当，富有爱心，创造未来。

　　丰润路社区的“家风银行”成立于2017年3月，目前有“储户”50多名。“家风银行”存储的内容可以是家规家训，也可以是一段话、一个故事、一篇感悟。居民填好姓名、联系电话、存储日期和家规家训等内容后交给社区统一保存，社区开具收存单，每张上面都有唯一编号。

　　丰润路社区负责人说，此前，社区多次举办道德模范评选之类的活动，发现了一些事迹比较典型的居民。开办“家风银行”，就是希望增强居民家庭教育的自觉意识，在社区进行推广和传承。与此同时，社区会定期举行“晒家风”活动，将收存单的内容进行展示，由居民投票选出“最美家风”，入选者可享受社区志愿者提供的服务。

　　2 存取方便，居民也可“支取”他人“家风”

　　如果您在银行取钱，不知道密码的话，存单上的钱是取不出来的。在“家风银行”却不一样，不仅“储户”可根据编号随时“支取”自己的收存单，并且只要“储户”本人同意，其他居民也可随时“支取”他的收存单进行学习，这事儿听起来是不是很新鲜？

　　“曾经有居民直接找到社区，点名要看某个人的‘家风’！”一名社区负责人笑着说，比如一名叫孙喜玲的居民，她的收存单就被其他居民多次“支取”。原来，今年63岁的孙喜玲常年照顾卧病在床的婆婆，事迹感人，不仅她自己被推选为社区道德模范，她的家庭还荣获了“河南省幸福家庭”称号。“孙喜玲的‘家风’是‘孝老敬亲是立人之本’，有一户居民家里娶了新媳妇，第二天新人专门来社区‘支取’这张收存单进行学习。”该负责人说。

　　存取方便的收存单还能增进家人间的感情。该社区有位80多岁的老先生，在“家风银行”成立之初就成了第一批“储户”，他和儿子一起写下了“孝敬老人，互相体谅”。两个月后的一天下午，老人拉着儿子来到社区，二话不说“支取”收存单，看完之后，进门时还气呼呼的两个人笑了起来……“收存单成了最好的‘调解法宝’。”社区工作人员说。

　　3 每张收存单背后，都有家庭温情故事

　　我们不妨也“支取”几张收存单，听听背后的故事吧！

　　●“储户”姓名：王淑梅 年龄：64岁“家风”：尊老爱幼，乐于奉献

　　“婆婆常说，上有老下有小的人，得学会吃亏，多照顾别人的感受。”王淑梅说，她和丈夫结婚时，婆婆对她特别关照，不仅教她生活技巧，还传授她为人处世之道，一个大家庭生活幸福美满。

　　“后来，我们又把‘家风’传给了小辈。”王淑梅告诉记者，每到家庭聚会的时候，儿子、闺女和儿媳们就让老人们坐在一边休息，他们忙着做家务，非常温馨。“相信这个‘家风’，也会传给我们的孙辈们。”她说。

　　●“储户”姓名：刘志侠 年龄：63岁“家风”：乐观向上

　　刘志侠的母亲已经卧病在床多年，刘志侠不仅每天定时给母亲喂药、翻身、护理，晚上还在母亲的床旁边支一张小床，防止她掉床。“母亲病了，只有我的心态好才能营造整个家庭的氛围，让母亲安享晚年。”刘志侠说。

　　●“储户”姓名：李楠 年龄：49岁

　　“家风”：孝顺老人，就是善待明天的自己

　　李楠的父母行动不便，因为两个姐姐在外地工作，他干脆辞职回家照顾双亲。“我得回家做加餐了，等会儿该给老人按摩了。”采访时，李楠告诉记者，以前，两位老人也是这样对待父母的，“耳濡目染，很自然的事情”。

　　如今，李楠的孩子在外地上大学。他说，尊重和孝顺老人就是善待明天的自己，希望孩子将来有机会看到这张收存单。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 陈英 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市城乡医保缴费期延长至明年3月31日
  • ·[健康]喝粥、吃面条，到底是养胃还是伤胃？
  • ·[健康]随手一撕，姑娘手指肿成萝卜！你还敢做吗？
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市区多条断头路通车 经过时无须再...
  • 人民解放军首次执行天安门广场升国旗任务
  • 从古城快速路往洛北去可走古王立交了
  • 洛吉快速通道黄河大桥半幅通车
  • 中俄两国元首互致新年贺电
  • 今天洛阳阴天转小雪 明天将迎暴雪
  • 习近平同南非总统祖马就中南建交20周...
  • 十九大后首份新年贺词，习近平传递3个...
  • 王亚玲：多措并举推动深度贫困地区脱...
  • 奋斗！习近平寄语2018
    		•
    百姓呼声
    洛新城际公交明年年初票价将调为每人次3元
    城镇居民医保家庭账户的资金年底不会清零
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    童真童趣 共迎新春

    伊河湿地 江南意韵

    爱心捐助迎新年

    冬之孟津
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605