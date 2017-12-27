今天最后一天！可免费观展多肉植物展

市民们在观赏多肉植物

白星、玉扇锦、冰灯玉露、迷你钱串……您知道吗？这些其实都是多肉植物的名字。元旦假期，由我市多肉植物爱好者发起的首届多肉植物展开幕，共有1000多盆多肉植物参展，稀有种类占一半以上，不乏波叶布冯、惠比须笑等名贵品种。

“多肉植物从外观上看很‘萌’，最近几年很受大家喜欢，建议新手选择比较好养的景天类多肉品种。”资深多肉植物爱好者吕红梅介绍，种植景天类多肉植物，保证充足的光照、少浇水即可，一般夏季进入休眠期后一个月浇一次水，春秋季节3天至5天浇一次水，在土壤的选择上，将椰糠、泥炭等基础介质和绿沸石、鹿沼土按照1∶1的比例混合即可，避免使用透气性较差的黄土。

今天是此次多肉植物展的最后一天，活动不售门票，您可前往免费欣赏，现场还可向专业人士学习多肉植物种植的技巧。展览地点位于西工区涧东路云集图书馆内，市内乘坐10路等公交车可到。（洛阳晚报记者 李岚 文/图）