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伊川大养“扶贫牛”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-02 09:05

　　伊川县鸣皋镇杨海山村，是一个再平常不过的豫西村落。近日，村民纪书民又高高兴兴地到“养殖小区”上工了。牛舍里，近百头肉牛体型壮硕，正悠闲地吃着草料。

　　46岁的纪书民是建档立卡贫困户，右胳膊患有肌肉萎缩症。去年，利用精准扶贫创业担保贷款10万元，纪书民买了4头牛犊，并加入该村能繁母牛“养殖小区”。纪书民每月打工能收入1000多元，加上在外打工的儿子和在县城打零工的妻子的收入，一家人还完了贷款。春节前，纪书民还能得到“养殖小区”5000多元的分红。他笑着说：“俺家能脱贫，全指望这‘养殖小区’。”

　　笑起来的可不只有纪书民。离杨海山村的“养殖小区”不远，就是在建的洛阳辰涛牧业万头肉牛生态养殖扶贫产业园项目。该项目总投资1.8亿元，计划建设一个占地430亩的现代化能繁肉牛育肥产业基地。目前，存储总量达4万吨的5个青储仓已开建，国内首个具备智能分群系统的环形饲养牛舍也将于春节前建成投用，可一次性存栏6000头肉牛。

　　该项目负责人洛阳辰涛牧业科技有限公司总经理史学涛介绍，此前公司总部在北京市，因北京城市功能提升，企业必须外迁，让他很着急。得到消息后，伊川县有关部门主动对接，2017年4月，终于促成辰涛牧业将总部落户该县。

　　伊川县有关部门积极为该企业协调流转土地、修建道路等基础设施，不到两个月，该项目就顺利进入施工阶段。

　　为了打造“伊川牛”品牌，史学涛说：“县主要领导多次带队到西北农林科技大学对接洽谈，为企业人才队伍建设和科研工作打下了基础。”目前，西北农林科技大学与伊川县已达成协议，将在该县建设养牛技术研发中心，并派驻科研人员，为当地肉牛养殖提供技术指导、品种研发等支持。

　　“只有提升企业的研发能力和产品的附加值，才能让‘伊川牛’打出品牌，形成市场竞争力。”史学涛说，该公司联合伊川成兴牧业公司，采取“科技驱动+龙头企业带动+合作社协调+贫困户参与”的模式，在鸣皋、鸦岭、酒后、葛寨、半坡5个乡镇，把贫困户和分散的养殖户组织起来，建设45个存栏200头以上的能繁母牛“养殖小区”，贫困户通过精准扶贫创业担保贷款购买牛犊加入“养殖小区”，由企业以高于市场价10%的价格进行回收，贫困户每年可分红超过6000元。史学涛表示，加上土地流转租金、打工、出售小牛等收入，能够确保贫困户稳定脱贫。

　　“原本我们可以直接从内蒙等地直接购入品种牛，但在贫困户手中‘转一手’，这些牛就变成了‘扶贫牛’，能让贫困户实现稳定脱贫。”史学涛介绍，该项目投产后，预计可带动1000户贫困户脱贫增收。

　　除了“扶贫牛”，伊川县通过项目引进、资源整合、配套设施建设等方式，先后实施了8个农业产业扶贫项目，“扶贫羊”“扶贫猪”“扶贫菌”等一批养殖、种植产业化项目，预计带动该县8700多户贫困户走上稳定脱贫路。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 葛高远）
[ 责任编辑：马佳佳]
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