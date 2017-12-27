洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今天洛阳阴天转小雪 明天将迎暴雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 08:46

　　昨日清晨，在新区体育场，一名摄影爱好者趁着新年第一缕阳光拍照。接下来几天，太阳公公打算“休个假”。记者 高山岳 摄

　　新年新气象，老天要给大家送上一份惊喜。今天，2018年首场降雪将拉开大幕。“一九二九不出手”，眼下已进入二九，本周的降雪不仅会让人冻得伸不出手，还能提前让您体验一下“冰上走”的感觉。

　　从全国来看，2018年的第一场雪波及范围甚广，中央气象台预计，从今天至周四，淮河附近的河南中南部、湖北北部、安徽中北部可能成为暴雪中心，其中最强降雪时段，河南将出现在明天，河南南部雨雪累积量可能接近或超过历史同期极值。

　　中央气象台首席预报员张涛分析，此次雨雪天气过程出现的主要原因是来自孟加拉湾方向的暖湿空气特别强盛。暖湿空气自西南进入我国，与南下冷空气在西北地区东部、华北南部、黄淮、江汉等地交汇，持续湿冷的状态促使大范围雨雪形成。

　　市气象台专家称，受这股西南暖湿气流和强冷空气共同影响，预计从今天夜里到周日，我市将有两次降雪天气过程，主要降雪时段出现在周三白天到周四白天，全市大部分地区将出现暴雪，周六到周日还会有一次小到中雪天气。

　　这场雪让大家久等了，大概是冷空气一直在积蓄力量等着“放大招”吧，市气象台专家给这场雪的定位是我市入冬以来范围最大、强度最大的降雪降温天气过程。我市的降雪会有多少呢？预计累积降水量有10毫米到20毫米，积雪深度有10厘米到20厘米。

　　小记不禁感慨，这场雪真是“不下则已，一下惊人”啊，大雪带来的降温强度也会超出你的想象。

　　市气象台专家称，降雪期间全市最低气温维持在0℃以下，其中周五早晨最低气温在-11℃到-9℃，赶快把压箱底的厚棉衣翻出来吧！

　　具体预报为：今天阴天转小雪，偏东风2级~3级，气温-2℃到6℃；明天阴天有暴雪，东北风4级，气温-3℃到2℃；周四中雪转阴天，气温-6℃到-3℃；周五阴天转多云，-10℃到-6℃；周六阴天转小到中雪，-6℃到-3℃；周日小雪转阴天，-7℃到-1℃。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]洛阳市城乡医保缴费期延长至明年3月31日
  • ·[健康]喝粥、吃面条，到底是养胃还是伤胃？
  • ·[健康]随手一撕，姑娘手指肿成萝卜！你还敢做吗？
    		•
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
    一会儿巫婆一会儿圣母 妈妈的画风转得太快
        孩子是妈的心头肉，但世上也有这样的妈妈，前一秒还晴空万里，后一秒就电闪雷鸣，让孩子一会儿进了花果山，...
  • ·川芎：活血行气 祛风止痛
  • ·唐朝盛景你神往吗？走！开启“寻唐”之旅
  • ·跟着电影去旅行 再现曾经的“芳华”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市区多条断头路通车 经过时无须再...
  • 人民解放军首次执行天安门广场升国旗任务
  • 从古城快速路往洛北去可走古王立交了
  • 洛吉快速通道黄河大桥半幅通车
  • 中俄两国元首互致新年贺电
  • 今天洛阳阴天转小雪 明天将迎暴雪
  • 习近平同南非总统祖马就中南建交20周...
  • 十九大后首份新年贺词，习近平传递3个...
  • 王亚玲：多措并举推动深度贫困地区脱...
  • 奋斗！习近平寄语2018
    		•
    百姓呼声
    洛新城际公交明年年初票价将调为每人次3元
    城镇居民医保家庭账户的资金年底不会清零
    精彩图片
    宜阳县洛河灵龙大桥桥...
    记者体验洛阳公交免费首日
    今起古王立交可直通滨...
    洛阳首座环形过街天桥...
    精彩热帖

    童真童趣 共迎新春

    伊河湿地 江南意韵

    爱心捐助迎新年

    冬之孟津
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605