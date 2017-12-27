今天洛阳阴天转小雪 明天将迎暴雪

昨日清晨，在新区体育场，一名摄影爱好者趁着新年第一缕阳光拍照。接下来几天，太阳公公打算“休个假”。记者 高山岳 摄

新年新气象，老天要给大家送上一份惊喜。今天，2018年首场降雪将拉开大幕。“一九二九不出手”，眼下已进入二九，本周的降雪不仅会让人冻得伸不出手，还能提前让您体验一下“冰上走”的感觉。

从全国来看，2018年的第一场雪波及范围甚广，中央气象台预计，从今天至周四，淮河附近的河南中南部、湖北北部、安徽中北部可能成为暴雪中心，其中最强降雪时段，河南将出现在明天，河南南部雨雪累积量可能接近或超过历史同期极值。

中央气象台首席预报员张涛分析，此次雨雪天气过程出现的主要原因是来自孟加拉湾方向的暖湿空气特别强盛。暖湿空气自西南进入我国，与南下冷空气在西北地区东部、华北南部、黄淮、江汉等地交汇，持续湿冷的状态促使大范围雨雪形成。

市气象台专家称，受这股西南暖湿气流和强冷空气共同影响，预计从今天夜里到周日，我市将有两次降雪天气过程，主要降雪时段出现在周三白天到周四白天，全市大部分地区将出现暴雪，周六到周日还会有一次小到中雪天气。

这场雪让大家久等了，大概是冷空气一直在积蓄力量等着“放大招”吧，市气象台专家给这场雪的定位是我市入冬以来范围最大、强度最大的降雪降温天气过程。我市的降雪会有多少呢？预计累积降水量有10毫米到20毫米，积雪深度有10厘米到20厘米。

小记不禁感慨，这场雪真是“不下则已，一下惊人”啊，大雪带来的降温强度也会超出你的想象。

市气象台专家称，降雪期间全市最低气温维持在0℃以下，其中周五早晨最低气温在-11℃到-9℃，赶快把压箱底的厚棉衣翻出来吧！

具体预报为：今天阴天转小雪，偏东风2级~3级，气温-2℃到6℃；明天阴天有暴雪，东北风4级，气温-3℃到2℃；周四中雪转阴天，气温-6℃到-3℃；周五阴天转多云，-10℃到-6℃；周六阴天转小到中雪，-6℃到-3℃；周日小雪转阴天，-7℃到-1℃。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）