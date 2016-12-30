洛阳市近万名长跑爱好者参加元旦长跑比赛

1日上午，迎着新年的第一缕曙光，我市近万名长跑爱好者在市体育中心广场参加2018年洛阳市“酒祖杜康杯”元旦长跑比赛暨迎新年马拉松赛，喜迎新年到来。

每年一度的元旦长跑比赛，已成为我市迎接新年的一项传统活动，是我市参与人数最多、影响最广泛的群众体育活动，今年是第39届。今年的元旦长跑比赛由市体育局、市教育局、市民政局、市公安局、市卫计委、市总工会、市直机关工委、市妇联、团市委、市残联等单位共同主办，由河南世纪中原体育文化有限公司承办。

与往年相比，今年元旦长跑比赛增加了10公里马拉松组别，不再按年龄分组。此外，5公里迷你马拉松组、亲子组为体验组，弱化了名次概念，强化了全民参与性，参赛范围更加广泛。

经过近4个小时的角逐，各组别比赛成绩出炉。来自洛阳日报报业集团的王松海、市妇女儿童医疗保健中心的高隆凤，分别夺得市直机关男子组和女子组第一名；参赛选手徐统帅、陈振华分别获得10公里马拉松男子组和女子组的第一名；洛阳地矿双语学校的张家天、老城区第二小学的冯喆雯、古城中学的张富祥、古城中学的伏梦佳、市第十四中学的宋永乐、市第三中学的林阳洋6名参赛者分别获得小学男子组、小学女子组、初中男子组、初中女子组、高中男子组、高中女子组的第一名。

市领导陈卫平、魏险峰、谷树森等参加活动。(洛阳日报记者 李冰 通讯员 沈鸿灿)