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洛阳市区多条断头路通车 经过时无须再绕行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 08:20

　　冯大爷家住香山路中油锦园小区，因患有腰椎间盘突出，他几乎每周都要骑电动车去龙门大道某医院做康复。“要不向北绕到关林路，要不向南绕到伊洛路，家门口的路不通龙门大道。”今后，这种不便成为历史。

　　《洛阳晚报》记者获悉，香山路的广利街至龙门大道段断头路已顺利打通，并于2017年12月30日通车，冯大爷以后去医院做康复无须再绕行了。

　　按照我市重点民生实事工作安排，去年市区有一批断头路已通车。一起来看看，经过哪些道路无须再绕行。

　　1.苗南规划路建设工程

　　该工程西起金谷北路，东至经八路，全长1040米，红线宽20米

　　2.科文路建设工程

　　该工程北起渠南路，南至坦克路，全长502米，红线宽20米

　　3.利民东街建设工程

　　该工程西起万寿街，东至利民南街，全长232米，红线宽20米

　　4.经六路建设工程

　　该工程北起道北五路，南至苗南规划路，全长1276米，红线宽25米

　　5.浅井南路建设工程

　　该工程北起九都路，南至丽春路，全长470米，红线宽30米

　　6.振兴路建设工程

　　该工程西起邙山路，东至安居路，全长579米，红线宽30米

　　7.学府街

　　学府街(伊洛路至站前西路)道路长284.56米，红线宽55米

　　8.香山路

　　香山路(广利街至龙门大道)道路长约700米，红线宽30米

　　9.永泰街

　　永泰街(伊洛路南至南环路)道路全长约1095.6米，红线宽42米～53.5米

　　10.金城寨街

　　金城寨街(伊洛路至站前西路)道路长650米，红线宽55米

　　11.厚载门街

　　厚载门街(高铁箱涵至南环路)道路长600米，红线宽55米

　　12.通衢路

　　通衢路(金城寨街至兴洛西街)道路长506米，红线宽55米 （洛阳晚报记者 连漪 通讯员 左旭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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