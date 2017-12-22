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“洛阳造”特种支座建功南京长江大桥
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-02 09:04

　　近日，中船重工第七二五研究所下属双瑞特装公司为新中国自主设计建造的长江第一桥——南京长江大桥公铁两用大桥提升改造项目量身定制的首批165台拉压球型支座顺利交付用户，这标志着双瑞特装支座市场品牌效应进一步延伸，对七二五所桥梁建筑安全装备产业向既有桥梁改造提升领域进军具有重要意义。

　　在历经约半个世纪风风雨雨、为国家经济发展做出卓越贡献后，南京长江大桥特别是上层公路桥梁部分，已经不能满足通行需要。为让大桥继续发挥作用，国家专门立项对其进行提升改造，这是南京长江大桥自通行以来首次大规模维修改造。改造主要集中于铁路桥梁上方的公路大桥，是在不影响铁路运营的前提下进行的改造，工程施工技术复杂，施工风险高，文物保护要求高，工期紧张，项目受到全国关注，交通运输部、铁路总公司及江苏省先后组织专家进行多轮论证，确定了最终改造方案。

　　七二五所双瑞特装在获悉该项目信息后，立即组建专项组，与设计方、业主和施工方进行对接。经过多轮汇报和技术交流，该公司击败国内多个在业界实力雄厚的竞争对手，成功将自己的技术方案列为招标技术标准和方案，抢占了市场先机。随后，该公司顺利中标改造项目，与用户签订了1100台拉压球型支座合同，这也是双瑞特装首次获得如此大批量的特殊结构功能支座订单。

　　针对工期紧、任务重、铸造加工难度大、装配技术要求高等困难，双瑞特装桥梁建筑安全装备产业部积极策划，通过铸造、工艺、技术、装配等环节联合攻关，并根据产品特点设计专用工装，成功实现批次顺利供货，为双瑞品牌树立了良好形象，不仅稳固了双瑞特装在新建项目支座市场的行业领导地位，同时开辟了既有桥梁维护改造领域支座供应新市场，对于提升双瑞特装品牌在桥梁建筑行业的地位具有重要意义。

　　南京长江大桥是长江上第一座由新中国自主设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁，具有极大的经济、政治和战略意义，是20世纪60年代中国经济建设的重要成就之一，创造了中国桥梁建设史上多项纪录。（洛阳日报记者 赵志伟）
[ 责任编辑：马佳佳]
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