本周洛阳多阴天 周三有暴雪

预计本周我市降水偏多，平均气温偏低，周极端最低气温-11到-9℃，山区-13℃。周二到周四有一次暴雪天气过程，周末另有一次小到中雪天气。

洛阳网讯 今日，洛阳市气象台发布一周天气预报，预计本周我市降水偏多，平均气温偏低，周极端最低气温-11到-9℃，山区-13℃。周二到周四有一次暴雪天气过程，周末另有一次小到中雪天气。周前期大气层结稳定，扩散条件较差，周中后期受强冷空气和降雪影响，扩散条件较好。提请相关单位和个人关注最新天气预报和 预警信息。具体预报如下： 1月1日(周一)：晴天转多云，气温-1到9℃； 1月2日(周二)：阴天转小雪，气温0到5℃； 1月3日(周三)：阴天有暴雪，东北风4级，气温-3到2℃； 1月4日(周四)：中雪转阴天，气温-6到-3℃； 1月5日(周五)：阴天转多云，-10到-6℃； 1月6日(周六)：阴天转小到中雪，-6到-3℃； 1月7日(周日)：小雪转阴天，-7到-1℃。