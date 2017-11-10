特种机器人成中信重工“稳稳的”利润增长点

中信重工的特种消防机器人演练现场

辞旧迎新之际，中信重工机械股份有限公司的特种机器人产业捷报频传——

2017年12月16日，中信重工特种机器人产业基地落户新疆甘泉堡经开区，将打造全疆最大机器人制造基地；

2017年12月17日，中信重工开诚智能公司在梅山保税港区合作建设的宁波(梅山)特种机器人产业基地正式投产，首批60台防爆消防灭火侦察机器人列装交付宁波市消防支队；

2017年12月20日，在湖南永州市消防支队，中信重工开诚智能公司提供的40台防爆消防灭火侦察机器人上岗；

2017年12月27日，在河北唐山市消防支队战勤保障大队，中信重工开诚智能公司30台防爆消防灭火侦察机器人、8台机器人运输车正式服役……

2017年，继江苏徐州、山东东营等之后，中信重工接连布局江西共青城、广东台山、浙江柯桥、陕西渭南、浙江宁波、新疆甘泉堡、湖南永州等地，特种机器人产业版图不断扩大。

与此同时，中信重工的特种机器人市场开拓步伐明显提速。2017年，该公司特种消防机器人先后列装江苏省消防总队、广东省消防总队、徐州市消防支队、洛阳市消防支队、东营市消防支队、九江市消防支队、沧州市消防支队、唐山市消防支队、宁波市消防支队，以及石油石化企业，并多次参加重大火灾事故现场救援。

特别是，经过江西九江某化工厂突发大火等实战检验后，中信重工的特种消防机器人口碑飙升。在“人不能近、人不能及、人不能为”的有毒、易燃、易爆复杂情况下，该公司特种消防机器人成功代替消防救援人员进入现场实施无人灭火。

手有金刚钻，敢揽瓷器活。这一切，皆源于中信重工在特种机器人领域掌握了核心技术、具备了先发优势，产品表现出可靠应用性能。

面对国内机器人产业蓬勃发展新态势，积淀深厚的中信重工避开服务机器人、工业机器人等竞争红海，以独特的技术优势，进入基于特殊工况和高危环境的特种机器人产业，找到一条独具特色的差异化发展之路。

该公司与中国石化联合研制的防爆轮式巡检机器人，代替人工从事高危环境的巡检工作，提升了安全管理水平；该公司应北京铁路局需要，研制出国内首台铁路列检机器人，可对铁路通用车辆制动系统试验结果进行智能采集、判定、记录与追溯，大幅度降低列检作业人员的劳动强度……

2017年5月27日，中信重工开诚智能公司特种机器人国家级研发中心及产业化基地项目正式启动。瞄准特种机器人研发与制造的国际前沿，该公司向打造国际领先的特种机器人研发与制造基地迈出坚实一步。

以此为契机，2017年，中信重工还开展了以大功率消防机器人、综合管廊机器人、列检机器人、水下机器人、水泥码垛机器人、高压水射流机器人等产品为重点的技术研发，力争实现更大的社会效益与经济效益。

目前，该公司已形成五大特种机器人产品平台，开发出消防灭火侦察机器人、危险场站巡检机器人、铁路列检机器人、水下机器人等20多种单品，广泛应用于消防、市政、电力、矿山、石化等多种危险环境。产品取得发明专利7项、实用新型专利20余项、外观专利6项，多项技术成果填补国内空白，达到国际先进水平，成为国产自主品牌特种机器人产业的亮点。

记者采访获悉，中信重工“特种机器人制造智能化工厂”已获国家立项，“特种消防机器人关键技术及产业化”已被列为河南省重大科技专项。2017年国家机器人产业大会报告显示，中信重工开诚智能公司居中国特种机器人领域企业活跃度第一梯队第一名。

领先的技术优势，带来的是市场的不断扩大；市场的不断扩大，催生的则是直接的利润增长。

2017年上半年，中信重工机器人及智能装备产业板块实现营业收入4.56亿元，同比增长70.58%，成为公司重型装备制造等传统产业板块外新的利润增长点。公司致力打造的“传统动能+新动能”双轮驱动的发展模式，成效逐渐凸显。

近两年，凭借特种机器人产品的系列化、多元化发展，中信重工在国内特种机器人市场占有率已稳居首位。随着产业全国布局的日益完善和系列产品的不断推陈出新，特种机器人必将为中信重工未来发展带来源源不断的新动能。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 雷利甫 文/图）

记者感言

日前召开的中央经济工作会议强调，围绕推动高质量发展，要深化供给侧结构性改革，推进中国制造向中国创造转变，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业。中信重工近年发展壮大的历程，其实就是这一路径的探索和实践。

当前，互联网、大数据、人工智能与制造业的结合越来越广泛、深入，智能制造、智能服务业正在成为全球制造业转型升级的主要方向。中信重工避开竞争日趋白热化的红海，先人一步，通过大力发展特种机器人产业，让企业走进一片广阔的蓝海。

中信重工的付出，收获了成功，也给洛阳装备制造业企业的优化升级提供了示范。希望更多的洛阳企业，在新时代里找准新路径，在新方位中转换新动能，捕捉各自“稳稳的”利润增长点，为洛阳打造带动全省发展新的增长极聚力蓄能。(志伟)