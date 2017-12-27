强降雪来袭 本周洛阳持续低温

昨日，市气象台发布重要气象信息：受西南暖湿气流和强冷空气共同影响，预计明天夜里到7日，我市将有两次降雪天气过程。
本轮降雪主要时段将出现在3日白天到4日白天，全市大部分地区将出现暴雪，为我市入冬以来范围最大、强度最高的降雪降温天气过程，预计累积降雪量为10毫米至20毫米，积雪深度为10厘米至20厘米；6日至7日我市还有一次小到中雪天气过程。
受持续南下强冷空气影响，过程期间全市最低气温将维持在0℃及以下。由于降雪强度高、气温持续偏低，需防范强降雪、低温阴冷天气对设施农业、蔬菜大棚及城乡输电线路、供水管道等公共设施的不利影响；要及时清除道路积雪、积冰，确保道路交通顺畅。
此外，今日到明日我市大气层结稳定，扩散条件较差；3日到7日受强冷空气和降雪影响，我市气象条件将有利于大气污染物的清除和扩散。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 陈红霞）
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