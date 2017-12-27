洛阳科技大市场试运营

技术交易、设备共享、政策服务……日前，洛阳科技大市场在高新区试运营。该市场将打造成我市科技资源的集聚地，成为洛阳科技创新的一张新名片。

洛阳科技大市场是由市科技局、高新区管委会和西安科技大市场合作共建的科技服务综合平台，将通过调动高校、科研院所、科技企业等科技优势资源，建设线上与线下互联互补的技术市场体系，促进我市科技信息共享化、科技服务集成化、科技交易市场化、科技资源商品化、科技成果产业化。该市场将建设“一网一厅一中心”，即科技大市场网、科技大市场服务大厅和科技大市场运营中心，力争通过3年至5年建设，形成以线上服务平台为纽带、线下服务大厅为中心，辐射县(市)区的技术市场体系。

高新区管委会主任马志强等参加启动仪式。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李丰硕）