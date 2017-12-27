洛阳动车组存车场启动建设

2017年12月29日，洛阳动车组存车场启动动员会召开，该项目建成后将大幅提升高铁洛阳龙门站终到始发能力。

洛阳动车组存车场选址位于市区西南部，洛宜支线以南、宁洛高速以东、洛栾高速以西的东军屯村和溢坡村区域。按照规划，该存车场线路利用高铁洛阳龙门站西安方向立折线，上跨洛宜支线正线后下穿洛栾高速和规划的焦济洛城际铁路，向南接入动车组存车场。

该项目总投资8.59亿元，工期12个月，先期建设规模为4条存车线，未来建设规模将达到24条存车线、6线检修库，并预留高铁快运建设条件，形成完备的动车运用所，为动车组列车提供检查、测试、维修和养护等服务。

建设动车组存车场，对洛阳经济社会发展具有重要引领意义，将大幅提升高铁洛阳龙门站终到始发能力，进一步完善综合交通体系，对洛阳加快建设全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市、全国性综合交通枢纽发挥重要支撑作用。

市委常委、市政府党组成员王琰君等参加动员会。 （洛阳日报记者 李东慧）