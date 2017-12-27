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洛阳市一批断头路正式通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-01 08:14

　　“这条路打通后，我上班方便多了。”昨日，听说浅井南路九都路到丽春西路段正式通车的消息后，市民董涛出门时专程开车走了一遍。

　　董涛住在新疆路上的一个社区，在丽春西路附近上班。“平常上班，要么走银川路，要么走天津路，不仅绕圈，上下班高峰还特别拥堵。”董涛说，浅井南路打通后，他可以从太原路向南直行，过了红绿灯路口经浅井南路直接到丽春西路，不仅通畅快捷，更是省时，不到两分钟就能从太原路到丽春西路。

　　这条道路打通后，不仅方便了周边社区居民出行，还能有效分流车辆，缓解银川路、天津路的易拥堵现象。

　　经过升级改造，当天正式通车的振兴路也备受周边居民关注。

　　“这条路虽然只有几百米，却是很多职工生活、工作的必经之路。”振兴路附近某大型企业职工张师傅说，振兴路原来是一条只有四五米宽的水泥路，修建年头早、配套差，路面坑洼，污水横流，让大伙出行苦不堪言。

　　记者在现场看到，经过提升改造的振兴路为双向两车道，不仅道路宽了，修建了排水设施、人行道等配套设施，还栽植了树木，安装了路灯。“到了夏天，我们晚上下班后，还能在这大树下乘凉哩。”张师傅指着绿化带内栽种的粗大的法桐，不禁竖起大拇指。

　　昨日还有一批断头路建成通车：香山路广利街至龙门大道段、永泰街伊洛路至南环路段、学府街伊洛路至站前西路段、龙鳞路九都路至炎黄路段、经六路道北三路至道北五路段等。南昌路过街天桥也建成投用。

　　另外，古王立交桥由东向北方向、由西向北方向也已通车。今后，由新区前往西工方向，市民又增加了一条可选路线，经古城快速路，不管是由西向东行驶还是由东向西行驶，都可经古王立交桥直接行驶至王城大桥。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 左旭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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