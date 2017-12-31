2017，习近平治国理政的“言”与“行”

央视网消息：“新时代”，是2017年让人最难忘的词。

经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，历经磨难的中华民族迎来了伟大复兴的光明前景。

这一年，党的十九大召开，经济快车平稳向前，民生保障持续改善，中国方案惠及世界……

这一年，作为时代蓝图的擘画者、大国航船的掌舵人，习近平治国理政思路清晰、方向坚定。口言之，身必行之。期间，许多妙语金句，振聋发聩、脍炙人口，深刻影响着中国乃至世界的发展进程。

10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告。(图片来源：新华网)

对中国说——

“只要我们13亿多人民和衷共济，只要我们党永远同人民站在一起，大家撸起袖子加油干，我们就一定能够走好我们这一代人的长征路。”

2016年12月31日，习近平通过电视、广播、网络发表2017年新年贺词，为这一年定下了砥砺奋进正当其时的昂扬基调。

这一年，在习近平的擘画中，五大发展理念继续引领中国未来。

“适应和引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，根本要靠创新。”创新，是习近平谋划发展全局的一步重要“先手棋”。

千钧将一羽，轻重在平衡。“建设北京城市副中心和雄安新区两个新城，形成北京新的‘两翼’。这是我们城市发展的一种新选择。”2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，为协调发展理念写下漂亮的一笔。

生态兴则文明兴。2017年，习近平在生态问题上依然毫不懈怠：“推动形成绿色发展方式和生活方式是贯彻新发展理念的必然要求，必须把生态文明建设摆在全局工作的突出地位。”

开放带来进步,封闭导致落后。不断发展的“开放”理念，依然是习近平这一年的关键词、高频词。“中国对外开放的脚步不会停滞。”“中国开放的大门不会关上，要坚持全方位对外开放，继续推动贸易和投资自由化便利化。”

2017年6月,在太原主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会时，习近平要求：“确保深度贫困地区和贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会。”这是对“共享发展理念”的最好阐释。

“历史是人民书写的，一切成就归功于人民。只要我们深深扎根人民、紧紧依靠人民，就可以获得无穷的力量，风雨无阻，奋勇向前。”一年来，习近平落子“五大发展理念”，一字一句都诉说着“以人民为中心”的执政情怀。

对世界说——

2017年，习近平继续引领新时代中国特色大国外交破浪前行。

1月17日，瑞士达沃斯世界经济论坛。“中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，如果永远不敢到大海中去经风雨、见世面，总有一天会在大海中溺水而亡。”毅然融入经济全球化，抓住一切机遇大胆开放，中国找准了自身发展路径，创造了发展奇迹。

5月14日-15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。习近平表示：“‘一带一路’源自中国，但属于世界。”

9月，金砖国家领导人厦门会晤召开，习近平在会议期间说：“新兴市场国家和发展中国家的发展，不是要动谁的奶酪，而是要努力把世界经济的蛋糕做大。”

11月10日，越南岘港，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲：“中国人民讲求以和为贵、协和万邦。我们将坚持走和平发展道路，始终做世界和亚太地区的和平稳定之锚。”他首次面向世界系统阐述新时代中国发展理念，为亚太繁荣发展提供思路。

“世界各国人民应该秉持‘天下一家’的理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。”中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平重申立场，为携手构建人类命运共同体凝心聚力。

对“最牵挂的人说”——

“新年之际，我最牵挂的还是困难群众，他们吃得怎么样、住得怎么样，能不能过好新年、过好春节。”

习近平的新年贺词情真意切，为这一年老百姓满满的“获得感”写下序曲。

面对“最牵挂的人”，习近平总是话语平实：“希望乡亲们同党中央一起撸起袖子加油干，让好日子芝麻开花节节高。”

民生无小事，枝叶总关情。“保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。”十九大报告203次提到“人民”。

新时代，新使命，新征程。十九大报告提出了新的奋斗目标：“从现在到2020年,是全面建成小康社会决胜期。”在十九届中共中央政治局常委同中外记者见面会上，习近平庄严承诺：“全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队。”

对“最可爱的人”说——

2017年，中国人民解放军迎来90华诞。

“全军将士们！你们要坚定不移坚持战斗力这个唯一的根本的标准，聚焦备战打仗，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅。”

7月30日，作为最高统帅，习近平对全军发出号令。

这个令人热血沸腾的时刻，印照着这一年中国军改的奋斗足迹。

强军之路，科技先行。2017年3月12日，在出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议讲话时，习近平强调：“下更大气力推动科技兴军，坚持向科技创新要战斗力，为我军建设提供强大科技支撑。”

“前进道路上，人民军队必须牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，任何时候任何情况下都做人民子弟兵。”2017年8月1日，在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上，习近平说。

永葆优良作风，是中国人民解放军的初心。

12月13日，在视察第71集团军某旅“王杰”班时，习近平叮嘱基层官兵要牢记“一不怕苦，二不怕死”的“王杰精神”。他说：“王杰精神过去是、现在是、将来永远是我们的宝贵精神财富，要学习践行王杰精神，让王杰精神绽放新的时代光芒。”

“力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”在习近平的带领下，中国军队整装出征，从容而自信地开启强军新征程。

对青年说 ——

“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。”2017年12月30日，习近平给莫斯科大学中国留学生的回信中这样热情洋溢地写道。他说：“实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。”

这一年，习近平习近平总书记与青年频频互动，对当代中国青年寄予了殷切期望。

2017年5月3日，习近平在中国政法大学考察，同大家推心置腹谈理想信念、人生价值、奋斗成长。

如何度过宝贵的青年时光，什么是青春的正确打开方式？习近平说：“珍惜韶华，潜心读书，敏于求知，做到德智体美全面发展，毕业后为祖国和人民施展自己的才华，实现自己的人生价值。”

青年时期养成正确的价值观有多重要？习近平说：“广大青年人人都是一块玉，要时常用真善美来雕琢自己，不断培养高洁的操行和纯朴的情感，努力使自己成为高尚的人。”

习近平在青年时代就养成了爱读书的习惯，不管是中国古典文化，还是外国经典名家，都能信手拈来、如数家珍。他将宝贵经验分享给青年朋友：“青年处于人生积累阶段，需要像海绵汲水一样汲取知识。”。习近平还嘱托他们：“特别是要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然。”

十九大报告中这样写道：“中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。”伟大的新时代，正在召唤堪当大任的新青年。

(文/樊帆设计/石天馨策划/李璇李丹 图片来源：新华网中国军网)