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男子两天没吃饭偷吃外卖 外卖小哥最终原谅了他
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-30 09:56

　　董某趁外卖小哥不在时偷外卖(视频截图)

　　一外卖小哥上楼送餐，楼下车上的两份外卖被人偷了。小哥抓住偷外卖的男子时，才知道对方已把两份饭吃得一干二净。小哥气得报了警，想让民警好好处罚该男子，不过，当小哥得知男子已经两天没吃饭时，心软了下来，不仅原谅了他，还主动承担了这笔损失。

　　昨天，《洛阳晚报》记者一提到这个事，西工派出所民警张继军就竖起了大拇指：“这小哥心地善良，很有同情心！”

　　上楼送餐回来，发现两份外卖不翼而飞

　　昨日中午，记者联系到外卖小哥李伟时，他正忙着送外卖。李伟说，28日晚上8点左右，他在西工小街取了三份外卖，其中一份外卖的订餐者就在旁边一栋商务楼上，他把摩托车停在楼下一家火锅店的门前，就拎着一份外卖上了楼，另外两份当时还在摩托车后座的送餐箱里。李伟下楼准备推车走时，突然发现送餐箱的盖子是掀着的，他凑近一瞧，咦！箱子里的两份外卖没了——一份麻辣烫、一份酸菜鱼，一共价值50元。

　　意识到两份外卖被偷，李伟气得不轻，当即决定到附近找偷外卖的人。“晚上从6点到9点送外卖，一共才挣50元。”李伟说，两份外卖被偷，他一晚上算白干了。

　　他悄悄靠近偷外卖男子，一下将其扑倒

　　在找偷外卖的人之前，李伟先给两个订餐的客户打电话说明了情况并道了歉，又把订餐的钱退给了他们。两个客户不仅没埋怨，还安慰他。

　　李伟说，他想办法看了事发地附近的监控，发现偷外卖的是个身穿绿色上衣、蓝色牛仔裤的中年男子。那男子趁他上楼送外卖时，将两份外卖偷了去，然后向周王城广场的方向跑去。

　　李伟看过这段监控后不解：看该男子的穿着不像缺钱的人，为何干这种事？他认为该男子不会跑远，可能正躲在某个角落里偷吃外卖，于是他沿着该男子逃跑的方向寻找。

　　李伟在周王城广场找了一二十分钟，终于找到那个男子，对方正津津有味地看别人跳广场舞。李伟悄悄靠近对方，一下将其扑倒后拨打110报警。

　　看男子怪可怜的，他最终放弃追究此事

　　西工派出所民警李红政与同事赶到现场时，偷外卖的男子正站在围观人群中低头不语。

　　“是不是你偷的外卖？外卖哪儿去了？”面对李红政的问题，该男子点头称是，说自己太饿，已将两份外卖吃光。随后，李红政将男子和李伟带到西工派出所，交给治安管理大队四中队民警张继军处理。

　　张继军得知，偷外卖的男子姓董，家住高新区，与家人关系不好，就出来打些零工，因为身上没钱，已经两天没吃饭了，于是偷了小哥的外卖。张继军在董某身上找到一个钱包和一部手机，不过钱包里空空如也，手机也早已欠费停机。民警与董某的亲人联系，对方说啥都不愿意来接他。张继军说，原本他们要按规定对董某进行处罚，但被李伟拦下了。

　　“李伟看董某可怜，心软了，不再追究董某的责任，还表示要承担那两份外卖的损失。”张继军说，他对董某进行了批评教育，董某承认了错误并向李伟道了歉。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：马佳佳]
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