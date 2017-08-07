洛阳：全城正在讲卫生 这里的垃圾快“撤离”

目前，我市正在进行“城市区集中清洁行动”，不少市民也参与到了监督工作中，向市数字化管理中心提供一些需要集中清理的地点信息。

市数字化管理中心的信息周报显示，有市民反映老城区育才街与建安街交叉口周边路面长期积存垃圾，影响市容环境。该中心曾于本月10日下达督办通知，要求老城区当日17时前回复处理结果，但截至12月25日，经巡查员现场核实，该问题仍未处理。

我市下发的通知要求，有关部门将组织人员于2018年元旦前对城市道路、居民小区、园林绿地、公路高速等区域进行全方位清扫，该区域也在清扫范围内。市城管局有关负责人表示，将对该区域进行重点监督，确保整改到位。

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一周问题处置率排名

12月15日至12月21日，全市数字化城市管理平台共受理城管信息员上报问题18334件，一周问题整改率排名如下：

城市区组：高新区问题处置率为100%；老城区排名末位，问题处置率为98.87%。

委局组：市园林局、市民政局、市人防办、市交通局、市旅游局问题处置率为100%；市文物局、市体育局排名末位，问题处置率为0%。

企业组：中国联通洛阳分公司、中国移动洛阳分公司、洛阳北控水务集团、河南有线洛阳分公司、洛阳城投公司、市建投公司、市热力公司问题处置率为100%；市公交集团排名末位，问题处置率为0%。（洛阳晚报记者 连漪）