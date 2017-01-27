“我心中的祖国”创意剪纸大赛奖项评出

昨日下午，洛阳市剪纸艺术研究会举行2017年年会暨表彰大会，为今年9月开赛的“我心中的祖国”创意剪纸大赛获奖者颁奖。

“我心中的祖国”创意剪纸大赛是2017“书香洛阳·少年传承中华美德”少儿阅读年主题活动之一，于今年9月8日在洛阳日报报业集团启动。本次创意剪纸大赛共收到来自10个省(自治区、直辖市)的500余幅参赛作品。经专业评委评选，大赛评出多个奖项，并于昨日为获奖者颁奖。

洛阳市剪纸艺术研究会相关负责人表示，本次创意剪纸大赛对弘扬中华民族传统文化，推动剪纸这一非物质文化遗产的传承和保护起到了积极作用。（洛阳晚报记者 王澍）