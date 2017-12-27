洛阳民警马桂林：调整思路，打破僵局（“平安守护”专项行动典型人物报道）

马桂林

人物：马桂林

职务：市公安局高新派出所社区警务大队三中队中队长

荣誉：多次获市公安局、派出所嘉奖，曾荣立个人三等功，曾荣获“政法先进个人”称号

马桂林从警20年，先后在刑警、缉毒、社区警务部门任职，可谓警营里的“多面手”，不论是应急处突、警卫执勤，还是巡逻防控、调解纠纷，或者处理治安案件、侦破刑事案件，他都能圆满完成任务。

2010年，马桂林时任原辛店派出所刑侦副所长。当年4月28日凌晨，辖区内发生一起出租车司机被杀案，马桂林负责侦办此案。

那个时候，监控覆盖远没有现在这么全面，唯一有用的线索就是犯罪嫌疑人的手提包上有一块手掌大的红斑。马桂林推测，犯罪嫌疑人很可能是流窜作案的外来人员，于是立即赶往火车站，调取了周边的所有监控视频，搜索那个小小的手提包。

监控视频文件大小超过180G，不同角度的监控视频反映出的细节特征也各不相同，马桂林和同事必须全部看完。

180G的视频有多少时间？以一部高清电影为例，两小时的电影约有2G，也就是说视频资料相当于90部电影，整个视频约长180小时。这些视频马桂林和同事整整看了一周时间。

通过反复比对，他们终于在纱厂东路和解放路交叉口发现了犯罪嫌疑人的踪影，从而确定了犯罪嫌疑人准确的来洛时间。随后，在铁路部门的配合下，马桂林等人在河北省磁县将4名犯罪嫌疑人抓获归案。

2015年，高新派出所辖区不少居民的电动车或摩托车被盗，马桂林负责侦办此案。由于没能在监控中发现有用线索，案件侦破一开始就陷入僵局。

马桂林决定调整思路，与同事一起走访案发地周边的群众，挖掘有用线索。很快，通过大量走访，马桂林得知辖区内某村村民孙某一直在大量出售二手电动车和摩托车。孙某虽然有作案嫌疑，却缺乏有力的证据。于是，马桂林再次组织人员摸排走访，最终确定孙某的车辆来源和销赃渠道。民警将孙某抓获后，他立马交代了同案余犯共计5人。结案后，马桂林又组织人员印发大量通告，号召从孙某处购买车辆的群众，及时将赃车退回。最终，有58辆被盗电动车和摩托车物归原主。随着该案的破获，辖区内盗窃三车案件明显减少。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 特约通讯员 范进通 通讯员 李向鑫 文/图）