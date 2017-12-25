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洛阳民警高博：秀才去当兵，谁说我不行（“平安守护”专项行动典型人物报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-30 10:00

高博

　　人物：高博

　　职务：市公安局老城派出所案件侦办大队三中队中队长

　　荣誉：多次获派出所嘉奖，曾荣立个人三等功，曾荣获河南省“中原卫士”称号

　　高博原是一名刑事技术民警，手中的武器是相机、勘查灯。2016年4月，他被调至老城派出所案件侦办大队三中队担任中队长，手中的武器则变成了真枪实弹。虽然他以前也从事过案件侦办工作，但真正由自己带领一个中队去破案是头一回，一下子有一种“秀才去当兵”的感觉。面对困难，他以不服输的韧劲和敢挑重担的勇气，迅速转变角色，圆满完成了各项任务。

　　高博刚到新岗位时，工作没啥头绪，他没有着急，而是从鸡毛蒜皮的案件入手，追监控、查话单、分析情报、走访群众……穷尽各种侦查措施侦办案件。

　　今年1月，老城区某医院门前一烟草配送车内的香烟被盗，价值3万余元。接报后，高博立即带领中队民警赶到现场调查。他调取现场及周边监控视频，连续4小时对20余个监控点不间断查看，终于发现犯罪嫌疑人的踪迹，在一茶社内成功抓获三名犯罪嫌疑人。此时，距接到报警仅仅过去5个小时。

　　发现线索、抓人破案只是一起案件侦办的开始，调查取证往往直接关系着案件质量，关系着是否能够顺利将犯罪嫌疑人批捕、起诉，最终让罪犯得到应有的法律制裁。

　　高博在侦办一起贩卖毒品案件时，主要犯罪嫌疑人张某通被抓获归案后拒不交代其贩毒犯罪事实，案件侦办一度陷入只有证人证言，缺乏其他有力佐证的困境。“这样下去，犯罪分子很可能躲过法律的制裁。”意识到案件走入困境的高博从查获的15.73克海洛因、478.42克巴比妥入手，充分利用自己曾从事刑事技术的优势，最终在一个毒品外包装上成功提取张某通的遗留痕迹，这“一锤定音”的关键证据，让张某通等三名犯罪分子受到了应有的惩罚。

　　今年，高博充分发挥在基层派出所、刑警大队、刑事技术中队积累的经验优势，不断探索调查、取证方式。他带领的案件三中队在十九大安保和每次专项行动中都取得了较好的成绩。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 特约通讯员 范进通 通讯员 李向鑫 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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