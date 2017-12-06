洛阳三家热力公司制订应急预案 确保元旦假期市民的正常用热

昨日，记者从市区三家热力公司了解到，为保证2018年元旦假期市民的正常用热，三家公司均制订了应急预案，确保假期用热无碍。

三家公司均将加强对热力管网的24小时监控。同时，洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司还将加强与热源单位的沟通，做到及时调整热力管网的温度及流量。洛阳热力有限公司表示，一旦出现突发管网故障，他们将在接到报修电话后30分钟内到达现场，一般性故障24小时内排除。洛阳高新热力有限公司将加大对供热设施的巡回检查力度，确保公司维修服务和设备检修人员24小时在岗。（洛阳晚报记者 王若馨）

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