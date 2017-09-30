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汝阳县五保老人赵灵山：有了自己的牛，圆了多年的梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-30 10:00

金富强（右）到赵灵山家了解养牛情况

　　“记者同志，家里的小牛卖了，你们能帮我表扬表扬老金吗？”昨日下午，汝阳县柏树乡布岭村五保老人赵灵山给《洛阳晚报》记者打来电话。记者乍一听，觉得这句话莫名其妙：他为啥会这么说？老金又是谁？这一切要从一头牛说起。

　　给村里养了30多年牛，老赵想有头自己的牛

　　赵灵山今年67岁，是一名退伍军人，一辈子独身，跟同样独居的弟弟相依为命。

　　退伍回村后，赵灵山就一直帮别人养牛，凡是经他手养的牛都是壮壮的。让赵灵山遗憾的是，他养了30多年牛，却没有一头牛是自己的。“做梦都想有头自己的牛啊。”赵灵山不止一次跟他兄弟说。

　　今年，赵灵山的养牛梦终于实现了。赵灵山说：“这多亏了老金。”

　　老金是谁？赵灵山的“圆梦天使”

　　老金叫金富强，是汝阳县国税局的一名退休干部。今年5月，受该局委托，他担任了汝阳县柏树乡布岭村第一书记。他到村里的第一件事，就是为村民争取来了养牛的补贴，政府给每户贫困户补贴7000元养牛补贴资金，个人再添个千把块钱就能买头牛。赵灵山就是首批享受到补贴的贫困户之一。

　　有了钱，赵灵山直接将帮别人养的牛给买了。幸运的是，这还是一头怀着小牛犊的牛，当年9月，这头牛就生下了一头健壮的小牛。这几日，他给小牛找到了买主。“能卖7000多元呢。”赵灵山高兴地说，多亏了老金这个“圆梦天使”。

　　这个“天使”圆的梦还不少

　　村里像赵灵山一样走上脱贫路的还有不少人，今年以来，老金发展16户贫困户养牛18头、养羊160余只。

　　贫困户赵天亮总想给老金送点儿红薯，因为他今年领到了政府免费发放的900株新型红薯苗，收成还不错。

　　60多岁的赵兴娃专门给老金送去了自制卷烟，老金推了半天推不掉，又把自己的过滤嘴香烟送给了赵兴娃。今年，老金带领布岭村党支部，在村农机合作社支持下，动员100余户村民种植烟叶1100余亩。党员干部跟踪服务，技术人员定期指导，他还协调烟农与烟草部门签订收购协议，购买烟叶保险。

　　今年，他还帮25名残疾人顺利领取了残疾人证，2名贫困户癫痫患者被确定为“医疗扶贫抗癫中原”免费救助病人。

　　在布岭村党群服务中心老金的办公桌上，放着一本厚厚的扶贫日记。记者看到，最后一页写着这样一句话：2017年，全村有16户贫困户首批摘掉贫困帽子，脱贫人数46人；计划到2019年实现全部贫困户脱贫。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 黄汝光/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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